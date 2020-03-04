2020-03-04T16:08:28+03:00
Общество

Цены на цветы в Твери 8 марта выше не станут

Цветочники обещают отнестись к мужчинам с пониманием
Виктория ТУШКОВА
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Цветочница Людмила пообещала специально к празднику цены не поднимать.Цветочница Людмила пообещала специально к празднику цены не поднимать.Фото: Виктория ТУШКОВА
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Могла ли революционерка Клара Цеткин представить, как перед её именем будут благоговеть продавцы цветов в более чем сорока странах мира? Ведь для цветочников Международный женский день по прибыльности может сравниться разве что с 1 сентября.

Обычно перед такими праздниками цены на цветы взлетают ввысь. Насколько туго придётся затянуть пояса мужчинам и к каким тратам приготовиться в этом году, решила выяснить «КП»-Тверь».

Оказалось, всё не так страшно. Продавцы трёх цветочных магазинов подряд в один голос заверили: выше, чем есть, цены не поднимутся.

- Они уже скакнули в феврале, к Дню влюблённых. Поставщики подняли нам цены процентов на двадцать, соответственно, выросли и наши цены, - рассказала корреспонденту улыбчивая цветочница Людмила. - На том уровне цены у нас и держатся, специально к 8 Марта мы задирать их не будем. А после праздника, как всё будет распродано, цветы опять подешевеют.

Примерно то же самое сказали «КП»-Тверь» и в других магазинах. И пообещали: на мужчинах, прибегающих за цветами для своих дам в последний и самый критический момент, наживаться не будут.

- Мы всегда идём навстречу покупателям. Даже скидки делаем. И восьмого марта на опаздывающих кавалерах отыгрываться не будем, - заверила флористка с именем, очень подходящим своему бизнесу - Роза.

Кстати, в преддверии праздника в Твери будет организована и уличная продажа цветов. Определено 29 мест торговли в наиболее оживлённых точках разных районов города. Сколько будет стоить весеннее настроение для любимых женщин на этих точках, мы сказать не можем: во время нашего рейда торговцы на улицах ещё не появились.

В цветочных лавках флористы заверяют, что идут навстречу к покупателям и делают скидки - по возможности. Фото: Виктория ТУШКОВА

В цветочных лавках флористы заверяют, что идут навстречу к покупателям и делают скидки - по возможности.Фото: Виктория ТУШКОВА

ЧТО ПОЧЁМ?

Тюльпаны - 40-60 рублей за штуку.

Розы - от 60 рублей за цветок, но чаще по 100-150.

Ирисы - около 80 рублей за штуку.

Небольшой оформленный букет - 750-950 рублей.

А вот мимозы, нелюбимые булгаковским Мастером, но прочно ассоциируемые с наступлением весны, в цветочных магазинах мы не нашли. Эти яркие и ароматные цветы наверняка появятся накануне праздника на городских «развальчиках».

Мимозы в цветочных магазинах нет, зато достаточно роз, гвоздик, хризантем, ирисов и тюльпанов. Фото: Виктория ТУШКОВА

Мимозы в цветочных магазинах нет, зато достаточно роз, гвоздик, хризантем, ирисов и тюльпанов.Фото: Виктория ТУШКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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