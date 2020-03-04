С сегодняшнего дня в Твери начинается уличная продажа цветов к 8 Марта

4 Март 2020 2020-03-04T10:33:03+03:00

Купить живые цветы и букеты на улице можно по 29 адресам Фото: Ольга ТРОФИМОВА

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В среду в Твери открываются уличные торговые точки по продаже цветов к 8 Марта. В городе определено 29 мест торговли в разных районах.

Приобретсти живые цветы и букеты можно по адресам:

- Молодежный бульвар, напротив дома №4;

- ул. П. Савельевой, остановка "ул. Фрунзе";

- Петербургское шос., ост. "Вагонный завод";

- ул. Туполева, у д. 111а;

- ул. Хрустальная, разворотное кольцо;

- ул. Горького, у д. 19 (сквер у фонтана);

- ул. Горького, у д. 136/6;

- ул. З. Коноплянниковой, у д. 20;

- Комсомольский пр-т, у д. 1/28;

- ул. Вагжанова, у д. 2а;

- бульвар Гусева, у д. 14, к.3;

- ул. Можайского, у д. 58;

- ул. Можайского, у д. 61;

- ул. Можайского, у д. 63;

- пр-т Победы пересечение с Волоколамским пр-том, у д. 13;

- пр-т Победы, у д. 45/28;

- пр-т Победы, у д. 47;

- пр-т Победы, у д. 48/29;

- Волоколамский пр-т, у д. 2/20;

- ул. Новоторжская, у д. 14/30;

- ул. Трехсвятская (пересечение с бул. Радищева);

- ул. Трехсвятская (пересечение с ул. Желябова);

- пр. Чайковского, у д. 24/2б;

- пр. Чайковского, у д. 86;

- ул. Б. Полевого, у д. 19а;

- ул. Дружинная, у д. 12;

- пр-т Калинина, между д. 11 и д. 13 к. 1;

- пр-т Калинина, у д.14;

- ул. Коминтерна, у д. 20.

Кроме того, в преддверии праздника, во всех районах Твери пройдут торжественные мероприятия. В досуговых центрах и домах культуры состоятся праздничные концерты, в спортивных учреждениях пройдт соревнования и турниры.

В филиалах библиотек состоятся познавательные игры, мастер-классы, выставки рисунков.

8 Марта Тверской городской музейно-выставочный центр приглашает на тематическую программу "Международный женский день", вход на выставки, мастер-классы и экскурсии бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU