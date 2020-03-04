С сегодняшнего дня в Твери начинается уличная продажа цветов к 8 Марта
В среду в Твери открываются уличные торговые точки по продаже цветов к 8 Марта. В городе определено 29 мест торговли в разных районах.
Приобретсти живые цветы и букеты можно по адресам:
- Молодежный бульвар, напротив дома №4;
- ул. П. Савельевой, остановка "ул. Фрунзе";
- Петербургское шос., ост. "Вагонный завод";
- ул. Туполева, у д. 111а;
- ул. Хрустальная, разворотное кольцо;
- ул. Горького, у д. 19 (сквер у фонтана);
- ул. Горького, у д. 136/6;
- ул. З. Коноплянниковой, у д. 20;
- Комсомольский пр-т, у д. 1/28;
- ул. Вагжанова, у д. 2а;
- бульвар Гусева, у д. 14, к.3;
- ул. Можайского, у д. 58;
- ул. Можайского, у д. 61;
- ул. Можайского, у д. 63;
- пр-т Победы пересечение с Волоколамским пр-том, у д. 13;
- пр-т Победы, у д. 45/28;
- пр-т Победы, у д. 47;
- пр-т Победы, у д. 48/29;
- Волоколамский пр-т, у д. 2/20;
- ул. Новоторжская, у д. 14/30;
- ул. Трехсвятская (пересечение с бул. Радищева);
- ул. Трехсвятская (пересечение с ул. Желябова);
- пр. Чайковского, у д. 24/2б;
- пр. Чайковского, у д. 86;
- ул. Б. Полевого, у д. 19а;
- ул. Дружинная, у д. 12;
- пр-т Калинина, между д. 11 и д. 13 к. 1;
- пр-т Калинина, у д.14;
- ул. Коминтерна, у д. 20.
Кроме того, в преддверии праздника, во всех районах Твери пройдут торжественные мероприятия. В досуговых центрах и домах культуры состоятся праздничные концерты, в спортивных учреждениях пройдт соревнования и турниры.
В филиалах библиотек состоятся познавательные игры, мастер-классы, выставки рисунков.
8 Марта Тверской городской музейно-выставочный центр приглашает на тематическую программу "Международный женский день", вход на выставки, мастер-классы и экскурсии бесплатный.
ИСТОЧНИК KP.RU