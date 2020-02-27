Yota запустила рекламную кампанию #хозяинтарифа

Её цель – рассказать пользователям о том, что в Yota отсутствуют фиксированные тарифы, которые лишают клиентов выбора, навязывая определенное количество минут и ГБ, а также различные ненужные опции.

В рамках кампании Yota запустила четыре рекламных ролика, в каждом из которых один из героев – Валера, Женёк, Алиса или Серёжа – выдвигает свои требования к оператору. Ведь только в Yota клиент диктует свои условия, а не наоборот.

Кампания #хозяинтарифа будет транслироваться только в digital.

«В новой рекламной кампании мы решили напомнить пользователям, что они сами вольны выбирать нужное количество минут и гигабайт, а также безлимитный доступ к нужным приложениям. И больше им ни за что платить не нужно. Просто потому, что не за что», - комментирует бренд-менеджер Yota Елена Толбузова.

Рекламная кампания разработана совместно с агентством Friends Moscow. Она продлится с 27 февраля по 5 апреля 2020 года.

Состав творческой группы:

Yota

Елена Толбузова - бренд-менеджер,

Светлана Солопова, Алина Репкина - медиа-менеджеры,

Александра Гасанова – менеджер по спецпроектам.

Friends Moscow

Анастасия Алексеева - старший аккаунт-менеджер,

Виктория Казакова - старший стратег,

Андрей Попов - старший копирайтер,

Андрей Потехин - старший арт-директор,

Денис Елисеев - креативный директор.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tver.kp.ru/video/embed/763221" frameborder="0"></iframe> Yota Женёк.Yota Женёк