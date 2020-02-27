Yota запустила рекламную кампанию #хозяинтарифа
Её цель – рассказать пользователям о том, что в Yota отсутствуют фиксированные тарифы, которые лишают клиентов выбора, навязывая определенное количество минут и ГБ, а также различные ненужные опции.
В рамках кампании Yota запустила четыре рекламных ролика, в каждом из которых один из героев – Валера, Женёк, Алиса или Серёжа – выдвигает свои требования к оператору. Ведь только в Yota клиент диктует свои условия, а не наоборот.
Кампания #хозяинтарифа будет транслироваться только в digital.
«В новой рекламной кампании мы решили напомнить пользователям, что они сами вольны выбирать нужное количество минут и гигабайт, а также безлимитный доступ к нужным приложениям. И больше им ни за что платить не нужно. Просто потому, что не за что», - комментирует бренд-менеджер Yota Елена Толбузова.
Рекламная кампания разработана совместно с агентством Friends Moscow. Она продлится с 27 февраля по 5 апреля 2020 года.
Состав творческой группы:
Yota
Елена Толбузова - бренд-менеджер,
Светлана Солопова, Алина Репкина - медиа-менеджеры,
Александра Гасанова – менеджер по спецпроектам.
Friends Moscow
Анастасия Алексеева - старший аккаунт-менеджер,
Виктория Казакова - старший стратег,
Андрей Попов - старший копирайтер,
Андрей Потехин - старший арт-директор,
Денис Елисеев - креативный директор.
Yota Алиса.Yota Алиса
Yota Серёжа.Yota Серёжа
Yota Женёк.Yota Женёк
Yota Валера.Yota Валера
ИСТОЧНИК KP.RU