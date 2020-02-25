Фильм "Варавва " в Твери стал победителем православного кинофестиваля "Русское сердце"

С 21 по 24 февраля в Твери прошел православный фестиваль "Русское сердце". Прошел в третий раз.

Как итог, он получился. Хотя были и минусы, но об этом чуть позже.

Несколько дней любители "думающего кино" в БЦ "Тверь" могли смотреть самые картины - короткометражки, полный метр, документальные фильмы на православную тематику. Не забыли и о юной аудитории. Специально для них прошла детская программа.

А вот самым зрелищным и, пожалуй, самым ярким по откликам и обсуждению получился финальный день. С 17.00 в зеленом зале показывали "Варавву", тот самый фильм, показы которого не так давно прошли во многих кинотеатрах страны.

Показы "Вараввы" прошли в кинотеатрах страны в апреле прошлого года. Фото: из архива Залима Мирзоева

Несмотря на то, что экран был недостаточно большим, а в зале было светло (окна не закрывались), погружение в кинореальность произошло сразу.

У картины свой собственный ритм - неспешный и глубокий, как дыхание.... Отсутствие длинных диалогов, быстро сменяющихся кадров... Развевающиеся на ветру волосу, плавно покачивающиеся подолы длинных одеяний... Все это через какое-то время успокаивало и расслабляло.

Наверное, в те времена так и жили, не спеша, но придавая значимость каждому шагу, движению, взгляду. Как все это удалось передать режиссеру, тем более самые сильные и, вместе с тем, самые тяжелые сцены, совершенно непонятно....

Уже потом после просмотра я задала вопрос заслуженному артисту России, актеру Тверского театра драмы Залиму Мирзоеву, который сыграл в картине Мельхиора (одного из волхвов): "Снять такой фильм, это как построить храм. И тема, и масштаб, все очень основательно. Почему режиссер взялся на него? Ведь просто так ничего не бывает".

- Возможно и была какая-то личная история, я про это не в курсе. Но факт остается фактом - режиссер Евгений Емелин и генеральный продюсер Антон Кириллов мечтали сделать этот фильм давно. Шел он непросто. Финансирования практически не было. Костюмы все шились вручную. Но они смогли. Пусть на всю историю до выхода фильма и ушло целых семь лет.

После фильма Залим Мирзоев, исполнитель одной из главных ролей в фильме "Варавва", ответил на вопросы зрителейФото: Ирина ТАРАСОВА

Неудивительно, что победителем фестиваля был признан именно "Варавва".

- Появилась уникальная страница кинематографической истории, где не просто формально, а люди перенесли нас в ту эпоху. Они каким-то образом смогли подчеркнуть и доказать, что это не какое-то реальное событие и в то же время это не фантастика. Думаю, что у молодежи после этого фильма появится желание прочитать Евангелие, как например появилось у меня, - прокомментировал директор "Тверьгосфильмофонда" Иван Демидов.

Лучшим фильмом об истории стала картина молодежного клуба «Сеятель» о селе Кушалино, где есть храм, который построил царь - царь, который правил в России всего один год, Симеон Бекбулатович.

- Хочется верить, что эта тематика будет расширяться, потом что история у нас древняя, глубокая, и хотелось бы, чтобы молодые люди, может быть, не совсем профессиональные, но желающие донести эту историю до других поколений, занимались этим делом, - отметил протоиерей Сергий Дмитриев.

Протоиерей Сергей Дмитриев, один из членов жюри фестиваляФото: Ирина ТАРАСОВА

И, наконец, лучшим в детской программе стал «без всяких споров и сомнений» мультфильм «Божий дар».

Фестиваль прошел, награждение состоялось. А теперь пара слов об организации. Жаль, что он был поздно и слабо анонсирован (например, я о нем узнала совершенно случайно, когда он уже начался). И второе, предоставленный зал был не совсем (скажем мягко) оборудован для кинопросмотров.

А вот плюсы, как часто и бывает, что-то смягчили, а что-то и вовсе сделали незаметным. Народу, вопреки отсутствию рекламы, было достаточно. Кроме того, сработало сарафанное радио: на закрытии кинофестиваля все стулья в зале были заняты.

Надеемся, в следующем году, все будет масштабнее и лучше освещено. Потому смотреть действительно есть что.

Зрителей было немалоФото: Ирина ТАРАСОВА

Награждение. Победителем фестиваля стал фильм "Варавва"Фото: Ирина ТАРАСОВА

Автографы поклонникам после просмотра "Вараввы"Фото: Ирина ТАРАСОВА

Награждение Алексея Андреева за фильм о селе Кушалино Тверской областиФото: Ирина ТАРАСОВА

Награду за фильм "Варавва" вручили Залиму МирзоевуФото: Ирина ТАРАСОВА