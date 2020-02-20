3 000 000 рублей, выплаченные дочери погибшего в ДТП в центре Твери, могут помочь Байрамову «скостить» срок

Днем 3 февраля в самом центре города, на перекрестке у театра кукол, красная «Киа» на огромной скорости протаранила «Фольксваген», удар был такой силы, что обе иномарки вылетели на тротуар и врезались в толпу людей на остановке.

Пострадали пять пешеходов, водитель «Фольксвагена» 50-летний Игорь Каравашкин в тот же день скончался в больнице. Круглой сиротой осталась его дочь - 20-летняя Валерия, студентка, будущая юристка. Год назад у девушки умерла мать.

Водитель «Киа» 30-летний Эмиль Байрамов в аварии не пострадал. Фото и видео с места аварии попали в соцсети.

Был суд, по итогам судебного заседания Байрамов пробудет под арестом в СИЗО два месяца, до 2 апреля 2020 года (суд учел общественный резонанс ДТП, наличие непогашенной судимости, 29 ДТП за последний год, следы наркотических веществ в крови).

Дочери погибшего водителя адвокат молодого человека сразу же после аварии предложил 500 000 рублей в качестве компенсации, но она и ее защитник отказались, считая, что сумма морального и материального вреда должна быть больше. На днях девушка и ее адвокат Сергей Хрящев определились с суммой и подали гражданский иск.

- Речь идет о сумме более трех миллионов рублей, - пояснил в разговоре с «КП»-Тверь» Сергей Хрящев.

Защита Байрамова на сумму иска пока никак не отреагировала. Этот иск будет приобщен к уголовному делу. Сумму выплаты определит суд. Как пояснил Хрящев, если Байрамов согласится добровольно удовлетворить иск, это в суде будет учитываться как смягчающее вину обстоятельство.

Дата следующего заседания пока неизвестна, очевидно, суд соберется еще раз, когда будет истекать срок содержания Байрамова в изоляторе, чтобы определиться: продлить арест или отпустить. Расследовать дело и передать его в суд следствие вряд ли успеет.