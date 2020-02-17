Кто они, тверские льготники, и какими документами это можно подтвердить

Новость последнего месяца - транспортная реформа. В связи с этим «КП»-Тверь» подробно писала о том, кто имеет право на льготный проезд в новом общественном транспорте в Твери и Калининском районе и как получить заветную, опять же новую соцкарту (замену ЕСПБ). Однако не все знают, как подтвердить свой льготный статус. А кто-то ещё не узнал о том, что уже входит в категорию льготников.

Не будет лишним напомнить, что льготами при проезде в новых синих автобусах могут пользоваться все те же категории граждан, которые раньше ездили по ЕСПБ.

Дети войны

Отдельно в этом ряду стоит упомянуть о людях, которые с нового года получили статус «Дети войны». Это граждане, родившиеся с 1 января 1928 года по 30 декабря 1945 года. Чтобы получить необходимое удостоверение о статусе, им нужно обратиться в местные органы соцзащиты или любой филиал МФЦ. При себе необходимо иметь паспорт и его копию, личное современное фото 3х4.

Ветераны

Льготы предусмотрены ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, людям, получившим знак «Жителю блокадного Ленинграда», а также ветеранам боевых действий. Если с первыми тремя всё ясно, то с четвёртыми - не всегда. Напомним, что к ветеранам боевых действий относятся следующие граждане:

- военные, которые принимали участие в разминировании территории бывшего Советского Союза, а также граждане, исполнявшие военный долг на территории других государств;

- летчики, которые исполняли свой долг на территории Афганистана, Чечни и в прочих горячих точках;

- граждане, которые осуществляли свою трудовую деятельность на территории государств, в которых велись боевые действия (Афганистан, Чечня и другие).

Чтобы получить удостоверение ветерана боевых действий, надо обратиться в МВД, Пенсионный фонд, МФЦ, портал Госуслуг. Вместе с соответствующим заявлением нужно предоставить копию паспорта, оригинал и копию военного билета, оригинал и копию личного дела бывшего военнослужащего, копию документов из архивов (которые способны подтвердить участие в боевых действиях), награды и грамоты (если таковые имеются), СНИЛС, фото 3х4.

Еще одна категория льготников - ветераны труда. Претендовать на получение этого статуса могут только гражданине РФ, имеющие награды или грамоты за трудовую деятельность. Рабочий стаж у женщин должен быть не меньше 38 лет, у мужчин - 43. Для получения звания ветерана труда нужно обратиться один из центров соцзащиты Тверской области или МФЦ. При себе иметь: трудовую книжку, пенсионное удостоверение, 2 фотографии 3×4, оригинал и копию документа, подтверждающего факт награждения.

Инвалиды

Родителям с ребёнком-инвалидом для того, чтобы претендовать на соцкарту, нужно обратиться в местные органы соцзащиты или МФЦ. Необходимы документы, удостоверяющие личность и полномочия родителя или законного представителя (усыновителя, опекуна, попечителя), заключение медэкспертизы, СНИЛС ребенка и родителя (или законного представителя).

Также льготы автоматически предусмотрены всем людям, у которых оформлена или которые уже оформляют инвалидность.

Репрессированные

Среди тех, кто имеет право на льготы при проезде, есть и граждане, пострадавшие от политических репрессий. Причём в эту категорию попадают дети, супруга (супруг), родители лиц, погибших в местах лишения свободы и реабилитированных посмертно. Дать всю необходимую информацию о получении данного статуса этим людям обязаны в центре соцзащиты.

Доноры

Также на соцкарту имеют полное право те, кому не жалко своей крови для других. Речь о гражданах, имеющих знак «Почетный донор России». Чтобы получить его, надо для начала сдать не меньше 40 порций крови или 60 порций плазмы. А затем с паспортом и справкой из медучреждений (где сдавали кровь) обратиться в местный центр соцзащиты.

Иное

Право на соцкарту и соответственно льготы при проезде также имеют граждане, пострадавшие от воздействия радиации.

НА ЗАМЕТКУ

Оформить социальную карту можно в любом отделении Сбербанка. От граждан требуется паспорт. Карточку сделают в течение десяти дней. Затем её необходимо будет зарегистрировать в центрах соцзащиты. Жители Твери могут сделать это по адресу: улица Склизкова, д. 48. Жители Калининского района - на наб. реки Лазури, д. 3.