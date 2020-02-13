2020-02-13T18:50:11+03:00
Наука

С рабочим органом наперерез: В Тверском вузе придумали насадку для борьбы с борщевиком

Разработка сельхозакадемии позволит одновременно срезать сорняки и фрезировать землю
Александр ЖМУЛИН
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Задуманный как простой корм для скота борщевик стал неистребимой напастью.Задуманный как простой корм для скота борщевик стал неистребимой напастью.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Каждую год в теплую пору в полях, на окраинах дорог, в деревнях и даже городах поднимает свою «упрямую» голову «зеленый террорист» - борщевик Сосновского. Как только не пытаются бороться со зловредным растением-захватчиком, но победить не могут.

Тверская сельхозакадемия - ТГСХА, естественно, не осталась в стороне и недавно предложила свое решение. Если не помочь, то хотя бы облегчить процесс борьбы с сорняком должен агрегат под названием «Рабочий орган НФК-1».

Эта штука по сути представляет собой насадку, которой можно оборудовать малогабаритную сельхозтехнику, например, мотокультиватор. Убийственные (для сорняка) составляющие агрегата — это лезвия для покоса и фрезерования.

Таким образом рабочий орган НФК-1 заточен сразу два дела делать — срезать ненавистный сорняк на корню и одновременно впахивать землю, избавляя её того же корня борщевика.

- Механический метод борьбы с борщевиком предпочтителен, так как химическое уничтожение растения вредно для почвы, плюс - по закону не может применяться в населенных пунктах, где также вольготно растёт борщевик, — пояснил один из участников коллектива разработчиков, доцент сельхозакадемии Андрей Кудрявцев.

Образец рабочего органа НФК-1 в разобранном виде. Фото: ТГСАХ

Образец рабочего органа НФК-1 в разобранном виде. Фото: ТГСАХ

С виду макетный образец рабочего органа не поражает воображение и вообще, честно говоря, выглядит сомнительным ноу-хау в борьбе с борщевиком. Однако разработчики уверяют, что он более удобен и мобилен в использовании, чем те приспособления, которые сегодня применяются при механическом уничтожении сорняка.

Во-вторых, его конструктивные особенности должны гарантировать повышенную износостойкость и производительность. На деле это, правда, еще не подтверждено.

Боеспособность рабочего органа должны проверить этой весной на агротехнологическом полигоне ТГСХА и некоторых участках Калининского района.

Проект недавно представили губернатору во время встречи Игоря Рудени с молодыми учеными тверских вузов. Однако, главу региона тогда больше заинтересовала другая идея адептов сельскохозяйственной научной мысли — производство напитка из тапинамбура.

Так что вопрос финансирования проекта и массового внедрения рабочего органа в дело остается открытым.

КСТАТИ

«Рабочий орган НФК-1» - не единственная на сегодня разработка ТГСХА по борьбе с борщевиком. В частности, есть некоторые наработки по использованию электромагнитной установки. Суть в том, чтобы воздействовать на сорняк электромагнитными волнами. По словам Андрея Кудрявцева, начальные опыты уже дали положительные результаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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