2020-02-07T17:18:30+03:00
Политика

Кадры, семя и племя: Губернатору напомнили о трех китах сельского хозяйства и завалили научными предложениями

Игорь Руденя пообщался с молодыми учеными региона и оценил их проекты и идеи
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Игорь Руденя общался с учеными около 2 часов. Фото: ПТОИгорь Руденя общался с учеными около 2 часов. Фото: ПТО
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Для встречи губернатора и представителей научной мысли Верхневолжья был выбран тверской детский технопарк «Кванториум». Многие из ученых были там впервые. Обилие всевозможного оборудования и общий хайтековский антураж технопарка явно произвёл на них впечатление.

- Видно много сюда средств вложили, - задумчиво произнес один из молодых ученых, прогуливавшихся в ожидании губернатора по «Кванториуму». Игорь Руденя прибыл на встречу в отличном настроении.

- По поручению Президента будут выделены дополнительные средства на то, чтобы кратно увеличить количество бюджетных мест в государственных вузах. Финансирование затронет и университеты Тверской области, - сообщил хорошую новость Игорь Руденя.

Молодые ученые вузы в ответ просто завалили главу региона различными предложениями и просьбами о поддержке.

К примеру, представитель ТвГУ и научно-технического клуба «Physica. Начало пути» Никита Востров рассказал о проекте создания центра «Фаблаб».

- Там студенты смогут реализовывать свои научно-практические стартапы, на это есть спрос на тверских предприятиях, - пояснил Никита.

Также молодой ученый из ТвГУ представил проект лаборатории для решения социально-демографических задач. В том числе — создания семейно-демографических паспортов муниципалитетов. Игорь Руденя идею одобрил и обещал поддержку.

Преподаватель Тверской сельхозакадемии Антон Лукьянов выступил с целым рядом предложений. Среди них — создание научноориетированного центра поддержки аграриев, внедрение адаптивных технологий выращивания льна-долгунца, разработка экологически-чистой технологии уничтожения сорняков (в том числе, борщевика), а также инициатива по культивированию в Верхневолжье топинамбура.

- В Тверской области можно будет создать производство «кофейного» напитка из топинамбура, это очень полезное растение, - отметил Антон.

Представитель ТГСХА на этом не остановился.

- В основе успешного развития сельского хозяйства «треугольник»: кадры, семя и племя, - заметил он. - В основе успешного развития науки в регионе также должно быть три составляющих: вузы, областное правительство и бизнес.

Игорь Руденя улыбнулся и в итоге одобрил практически все предложения ТГСХА. Особо живой отклик у губернатора вызвал проект производства «кофейного» напитка из топинамбура.

Свои инициативы представили также медуниверситет и Политех. Это усиление поддержки ученых, развитие научно-производственных коллабораций, инфраструктуры для исследовательской деятельности и другие направления. В частности, от ТвГТУ поступило предложение создать в Твери научный центр совместного пользования. Он должен быть укомлектован высокотехнологичным оборудованием и доступен для ученых всех тверских вузов.

Игорь Руденя заверил, что все предложения будут учтены в дальнейшей работе. Губернатор также подчеркнул: необходимо создать площадку для общения ученых тверских вузов с представителями областных Министерств и ведомств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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