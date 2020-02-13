«Сказки про пёсика и кошечку» в тверском ТЮЗе приглашают совершить путешествие в детство

Я не знаю, какие секреты человеческой души разгадали в тверском Театре юного зрителя, но то, что любой спектакль затрагивает что-то важное, от чего щиплет в носу и жжет где-то в груди, это факт. Особенно спектакль детский...

Не успели мы отойти от оглушенности «Волшебным снегом», как - новое испытание для взрослых. 12 февраля в ТЮЗе состоялась премьера «Сказки Йозефа Чапека про пёсика и кошечку» московского режиссера Натальи Пахомовой.

Если вы думаете, что там исключительно о кошечках и собачках, то это далеко не так. Точнее, не совсем так. Новый спектакль – о фантазии и воображении, о чем почему-то так быстро забываем все мы, перешагивая порог детства. И хотя постановка рассчитана на зрителей с трех лет, смотреть его надо обязательно со взрослыми.

«Сказки Йозефа Чапека про пёсика и кошечку» в тверском ТЮЗеФото: Ирина ТАРАСОВА

Волшебство начинается

- Ваше уважение к театру подскажет, что нужно отключить телефоны. Спасибо, - обращается в полной темноте проникновенный голос после третьего звонка.

- Спасибо.., - вторят тихие, наполненные восхищением детские голоса в воцарившейся тишине.

Волшебство начинается…

Какие воспоминания у вас связаны с детством? Уверена, после такого вопроса вспомнить что-то конкретное крайне сложно. Особенность детских воспоминаний кроется в том, что они запрятаны так глубоко, что порой возникает ощущение, что ты все забыл. Но в какой-то момент запах пирогов, мягкость одеяла, цоканье каблуков по асфальту вдруг совершает что-то невообразимое и внезапное. Без всякой подготовки ты вдруг проваливаешься в прошлое, где тебе было вкусно, тепло и радостно.

«Сказки Йозефа Чапека про пёсика и кошечку» в тверском ТЮЗеФото: Ирина ТАРАСОВА

Тайные коды детства

Новый спектакль - это целый сундук, где хранится настоящая коллекция таких тайных кодов детства. Оказывается, звук кипящего чайника можно передать тихим свистом, а звук летнего дождя можно услышать, когда кто-то негромко постукивает пальцами по эмалированному ведру. А такие огромные и мягкие шубы и коврики почему-то напоминают объятия родных людей.

«Милый дом, он все сохранил», «Чем старше я становлюсь, тем больше мне его хочется навестить», «Кубики – от младшего к старшему», Нюхай, где сыр, там наш дом» - каждая такая фраза отправляет зрителей в их собственный милый дом, где они были маленькими и счастливыми.

И этому невозможно сопротивляться. Ты просто сидишь, ошеломленно улыбаешься своим открытиям и прислушиваешься к тому, что происходит глубоко внутри. А там – хорошо…

«Сказки Йозефа Чапека про пёсика и кошечку» в тверском ТЮЗеФото: Ирина ТАРАСОВА

«Сказки Йозефа Чапека про пёсика и кошечку» в тверском ТЮЗеФото: Ирина ТАРАСОВА

«Сказки Йозефа Чапека про пёсика и кошечку» в тверском ТЮЗеФото: Ирина ТАРАСОВА

«Сказки Йозефа Чапека про пёсика и кошечку» в тверском ТЮЗеФото: Ирина ТАРАСОВА

«Сказки Йозефа Чапека про пёсика и кошечку» в тверском ТЮЗеФото: Ирина ТАРАСОВА

«Сказки Йозефа Чапека про пёсика и кошечку» в тверском ТЮЗеФото: Ирина ТАРАСОВА

Кубики – от младшего к старшемуФото: Ирина ТАРАСОВА