2020-02-13T20:29:03+03:00
Общество

В тверском Салоне красоты инвалидов-колясочников будут стричь бесплатно

Депутат гордумы Светлана Козлова координирует важный социальный проект по адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья
Алина ПЕТРОВА
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Фото на память о встрече.Фото на память о встрече.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
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Днем 13 февраля в Салоне красоты Марины Леонович, что на Октябрьском, 99 — чаепитие. В гости к хозяйке приехала депутат гордумы Светлана Козлова. Светлана сама передвигается на коляске, в своей парламентской деятельности отстаивает интересы людей с ограниченными возможностями. Вот и сегодня она в сопровождении ребят с ограниченными возможностями здоровья здесь. Под чай с печеньем и конфетами договариваются о дальнейшем сотрудничестве с Салоном.

Салон красоты Марины Леонович - это не только про красоту за деньги, это большой социальный проект. Здесь бесплатно стригут и оказывают косметические услуги инвалидам, пенсионерам и другим социально незащищенным гражданам.

- Я волонтер с 20-летним стажем. Окончила школу социального предпринимательства, - делится Марина Леонович.

Началось все с того, что не смогла взять деньги с бабулечки, которая просила ногти подстричь. Потом пришло осознание: таким людям нужно помогать.

- Сейчас мы нарасхват у социальных учреждений и в Тверской области, и в Москве. Только что приехали из Ржева, Москва телефоны оборвала: когда приедете?

В салоне не работают случайные мастера, те, что не готовы откликнуться на социальный порыв хозяйки - выезжать и стричь и наводить красоту старикам и инвалидам. Готовых работать лишь «за денежку» Марина Ивановна не осуждает, но с ними не сотрудничает.

Теперь раз в два месяца Светлана Козлова будет приезжать в Салон и привозить сюда людей с ограниченными возможностями здоровья. Инвалидов-колясочников здесь обслужат бесплатно. Других — с серьезными скидками.

В планах Марины Леонович открыть учебный бьюти-комбинат для обучения людей с ограниченными возможностями. Уже оформлены документы на создание благотворительного фонда, идет поиск помещения.

- Помещение нужно большое, около 800 квадратных метров, ведь мы планируем обучать и профориентировать в том числе и инвалидов-колясочников.

Когда в Твери заработает такой нужный социальный проект для людей с ограниченными возможностями здоровья? Марина говорит, за год с юридическими формальностями, арендой и ремонтом помещения она и ее команда постараются управиться.

Депутат гордумы Светлана Козлова и хозяйка Салона красоты Марина Леонович.

Депутат гордумы Светлана Козлова и хозяйка Салона красоты Марина Леонович.

Депутат гордумы Светлана Козлова и хозяйка Салона красоты Марина Леонович.

Депутат гордумы Светлана Козлова и хозяйка Салона красоты Марина Леонович.

ИСТОЧНИК KP.RU

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