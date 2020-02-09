Почти как Форрест Гамп: Максима Егорова-Курмыша, бегущего из Питера во Владивосток, встречают в Твери

Максим Егоров-Курмыш из Санкт Петербурга бегать любит. Это становится понятно каждому, кто заглянет на его страничку в соцсети. Там – множество сообщений о марафонах, полумарафонах и других дистанциях, которые уже пробежал 29-летний спортсмен.

Кто не помнит, классическая марафонская дистанция – 42 километра 195 метров. Некоторые и представить не могут, чтобы осилить такое. Но Максиму в марафонской дистанции оказалось тесно. «А почему бы не пробежать от Питера до Владивостока?», - как-то подумалось молодому человеку.

27 января 2020 года Максим Егоров-Курмыш дал старт своему супер-марафону от питерского мемориала «Цветок жизни». И вот бегун уже на пути в Тверь. В столицу Верхневолжья он должен прибыть вечером 9 февраля.

Максим бежит налегке, с собой только рюкзак. Вес – 6 килограммов. В рюкзаке – смена одежды, обуви и белья, лёгкий пуховик для особо холодных дней, мыло, два телефона и зарядное устройство, небольшая бутылка воды и ещё одна с колой, зубная щётка и паста.

ЕЗДИЛ НОЧЕВАТЬ ДОМОЙ НА ЭЛЕКТРИЧКЕ

- В начале пути, когда не успел далеко от Питера убежать, сделав дневную норму километража, садился на электричку и ехал ночевать домой. Дома уютнее! - рассказал Максим Егоров-Курмыш «КП»-Тверь». – С утра вставал, опять на электричку. Ехал до того места, куда добежал накануне и бежал дальше.

Конечно, долго так продолжаться не могло, сейчас Максим ночует в гостиницах или в гостях: случается, что люди приглашают его переночевать бесплатно. В Твери думает остановиться у наших местных спортсменов или у тёти. Оказалось, в столице Верхневолжья у Максима есть родственники.

Максим делает ежедневные отчёты в интернете. Фото: личный архив Максима Егорова-Курмыша

ПОБЕЖАЛ КАК ФОРРЕСТ ГАМП

Помните, в знаменитом фильме Роберта Земекиса главный герой, Форрест Гамп, однажды просто захотел побежать и тут же пустился в марафон длительностью в три года?

- Не совсем так, конечно, - смеётся на вопрос Максим. – Но досконально ничего тоже не спланировал. Идея этого забега появилась давно, может быть пару лет назад. Но решился лишь в этом январе. Хотя до сих пор не знаю, как будет и что, например, когда до Урала доберусь. Есть такой хороший принцип – решать проблемы по мере поступления. Я им и руководствуюсь. Пока всё хорошо.

НЕ ХОТЕЛ, ЧТОБЫ ОТГОВОРИЛИ

Когда Максим объявил о своём решении пуститься в полугодовой марафон, поддержали его не все.

-Некоторые говорили: «Да зачем тебе это вообще?» - вспоминает спортсмен. – Я поэтому и рассказал далеко не всем. Не хотел, чтобы меня отговорили. А вот мама сказала: «Что бы ты не решил, я тебя поддержу».

На работе (а работа у Максима солидная, он инженер-электрик, обслуживает аэродромы) состоялся разговор с начальником. Максим сказал прямо: нужен отпуск на полгода. Если такой возможности нет – увольняйте, что уж.

- Ответа мне ещё не дали, - сообщил молодой человек. - Но я в любом случае побежал бы. Пока ещё могу это сделать. У меня ни жены, ни детей нет. Когда семья появится – будет уже другая степень ответственности.

С маршрутом помогают современные технологии. Фото: личный архив Максима Егорова-Курмыша

ДЕСЯТЬ ЧАСОВ БЕГА ЕЖЕДНЕВНО

Каждый день Максима проходит по расписанию. Десять часов на бег – обязательно. За это время, с учётом передышки, спортсмен проходит около 50- 60 километров. Молодой человек ставит свои рекорды. До этого забега максимальная дистанция, которую он походил – классический марафонский километраж.

- Пока самый большой участок, что я пробежал за день – 68 километров. Это было на пути от Вышнего Волочка до Торжка, - говорит Максим.

Сделав дневную норму, Максим публикует отчёты в соцсетях, моется, стирает одежду, спит. Спится, по его словам, просто отлично, вставать совсем не хочется. Но приходится подниматься пораньше, чтобы в 9:00 уже стартовать.

ГОВОРЮ САМ С СОБОЙ

Во время бега Максим, по его признанию, думает о своём и разговаривает – сам с собой:

- Подбадриваю себя: ты сможешь, всё получится! А ещё разглядываю указатели, изучаю названия населённых пунктов, гадаю, почему именно так эту деревушку назвали.

Сил придают звонки мамы и друзей. Максим говорит, что с каждым разговором и словом поддержки его цель кажется всё более осуществимой.

ДОБЕЖАТЬ ДО ОЛИПИАДЫ

Прибыть во Владивосток Максим хочет до конца июля. Если не получится, на время прервёт свой марафон.

- Я очень хочу поддержать наших спортсменов на Олимпийских играх в Токио (игры стартуют 24 июля 2020 года – Ред.). Им запретили выступать под Российским флагом, им будет тяжелее, а потому им необходима наша поддержка! – по голосу слышно, что за наших атлетов Максим действительно переживает. - Если не успею добежать до Владивостока, прервусь, буду следить за ходом игр. А после вернусь и продолжу забег.

ДЕЛАТЬ ТО, ЧТО ТЫ ХОЧЕШЬ

- Вопрос – зачем? – самый частый, что мне задают, - говорит Максим. А я и не знаю точно, как ответить. Доказать себе хотелось, что смогу такое. И другим сказать: даже если вас отговаривают, решайтесь делать то, чего вы действительно хотите. Не бойтесь. Я вот сделал - и не пожалел. Пока всё идёт хорошо!