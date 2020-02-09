2020-02-09T16:35:28+03:00
Общество

Спортсмен, бегущий от Питера до Владивостока, сегодня доберётся до Твери

Здесь бегун переночует и отправится дальше
Виктория ТУШКОВА
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Ежедневно Максим делает отчёты о пройденном пути в соцсетях. Фото: личный архив Максима Егорова-КурмышаЕжедневно Максим делает отчёты о пройденном пути в соцсетях. Фото: личный архив Максима Егорова-Курмыша
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29-летний бегун из Санкт Петербурга Максим Егоров-Курмыш начал свой супер-марафон 27 января. Сегодня, 9 февраля, он должен добежать до Твери.

Спортом Максим занимается с 2001 года. Сначала была лёгкая атлетика. Потом пришлось прерваться: молодой человек поступил в питерский вуз. Окончив учёбу, он вернулся к спорту, выбрав бег.

Максимальная дистанция, которую Максим бежал до этих пор, - 42 километра 195 метров, классический марафонский километраж. Но в своём забеге от Питера до Владивостока Максим за сутки пробегает 50-60 километров. А по пути из Вышнего Волочка до Торжка за день бегун преодолел 68 километров.

В Тверь Максим должен прибыть сегодня около восьми часов вечера. Бегун поделился с "КП"-Тверь" деталями своего супер-марафона. Подробности о том, как он решился на такое испытание, кто его поддержал, что спортсмен взял с собой в путь и ещё много интересного - читайте здесь!

ИСТОЧНИК KP.RU

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