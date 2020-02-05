2020-02-05T16:30:34+03:00
Общество

Щит надёжности

На Калининской АЭС в рамках капитального ремонта энергоблока № 1 специалисты приступили к замене оборудования блочного щита управления (БЩУ). В настоящее время уже установлены новые панели и пульты БЩУ, выполняется монтаж стоек с вычислительным оборудован
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Блочный щит управленияБлочный щит управления
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Сергей БОЙКО

Блочный щит управления является важной частью автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) энергоблока, с него осуществляется оперативный централизованный контроль и управление оборудованием АЭС.

По словам начальника цеха тепловой автоматики и измерений Калининской АЭС Сергея Марова, в основе концепции модернизированной АСУ ТП используются технические средства, аналогичные системам, примененным на отечественных и зарубежных энергоблоках поколения «3+»: «Это совершенно новый уровень эксплуатации, обладающий гораздо большей информативностью и расширенными возможностями самодиагностики, что повышает надежность всей системы».

Оборудование отечественного производства разработано в ведущих научно-исследовательских центрах страны и изготовлено с применением современных технических и программных решений, а также многолетнего опыта эксплуатации. Его очевидными достоинствами являются компактность, высокий уровень автоматизации и производительности, использование цифровых каналов связей.

Энергоблок № 1 Калининской АЭС был остановлен для проведения капитального ремонта с масштабной модернизацией в ноябре 2019 года в рамках отраслевой программы по продлению срока эксплуатации энергоблока. На данный момент он имеет разрешение Ростехнадзора на работу в продленном сроке до 2025 года. После успешного завершения всех операций срок его эксплуатации может быть продлен до 2044 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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