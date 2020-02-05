Щит надёжности
Сергей БОЙКО
Блочный щит управления является важной частью автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) энергоблока, с него осуществляется оперативный централизованный контроль и управление оборудованием АЭС.
По словам начальника цеха тепловой автоматики и измерений Калининской АЭС Сергея Марова, в основе концепции модернизированной АСУ ТП используются технические средства, аналогичные системам, примененным на отечественных и зарубежных энергоблоках поколения «3+»: «Это совершенно новый уровень эксплуатации, обладающий гораздо большей информативностью и расширенными возможностями самодиагностики, что повышает надежность всей системы».
Оборудование отечественного производства разработано в ведущих научно-исследовательских центрах страны и изготовлено с применением современных технических и программных решений, а также многолетнего опыта эксплуатации. Его очевидными достоинствами являются компактность, высокий уровень автоматизации и производительности, использование цифровых каналов связей.
Энергоблок № 1 Калининской АЭС был остановлен для проведения капитального ремонта с масштабной модернизацией в ноябре 2019 года в рамках отраслевой программы по продлению срока эксплуатации энергоблока. На данный момент он имеет разрешение Ростехнадзора на работу в продленном сроке до 2025 года. После успешного завершения всех операций срок его эксплуатации может быть продлен до 2044 года.
ИСТОЧНИК KP.RU