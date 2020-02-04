Вопрос качества жизни: В коммуналку Тверской области вложат почти 16 млрд рублей

Снизить износ сетей тепло и водоснабжения до 62%, повысить газификацию до 73%. Таковы общие задачи региональной госпрограммы на ближайшие пять лет.

— В Послании Федеральному Собранию Президент Владимир Путин отметил, что развитие инфраструктуры входит в число главных факторов обеспечения опережающего роста валового внутреннего продукта. В Тверской области необходимо провести системную модернизацию и повысить надёжность систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, — такими словами открыл заседание губернатор Игорь Руденя.

Подробности того, что и как предстоит сделать по госпрограмме обрисовал министр энергетики и ЖКХ региона Александр Цветков. Он признал, что сегодня Тверская область по изношенности сетей водо и теплоснабжени, а также по темпам газификации отстает от большинства других областей ЦФО.

Министр сообщил, что на то, чтобы исправить это изначительно улучшить ситуацию в госпрограмме на пять лет заложено почти 16 млрд рублей.

В этом году на модернизацию и реконструкцию котельных и замену труб теплосетей в муниципалитетах региона направят 168 млн рублей, еще около 117 млн — на капремонт.

Также запланирован большой объем работы по обновлению систем водоснабжения. Прежде всего — по проекту «Чистая вода». В частности, в него входит и реконструкция Затверецкого водовода в областной столице. Как рассказал гендиректор ООО «Тверь Водоканал» Андрей Радченко, работа по замене трубопровода водовода идёт со згнасчительным опережением графика и будет закончена в 2021 году на 3-4 месяца раньше, чем планировалось.

— Работа организована так, что перебоев с водой у населения с утра до ночи возникать не должно, — заметил Андрей Радченко. — Если воду и придётся временно отключать, то делаться это будект ночью, чтобы не страдали граждане.

Важная часть госпрограммы — это газификация. За пять лет в регионе ланируется провести почти 319 км газопроводов. Это позволит обеспечить голубым топливом около 12 тысяч частных домов и квартир.

Как напомнил Игорь Руденя, в основном будуто газифицироваться муниципалитеты северо-востока и юго-запада Тверской области, где с этим есть проблемы. В 2021 году запланировано провести газопроводы в Жарковском и Краснохолмском райнах, в 2022 году — в Максатихинском и Оленинском районах, а также Нелидовском городском округе.

— Такой госпрограммы мы ждали 100 лет, - неожиданно заявила на заседании глава Вышневолоцкого городского округа Наталья Рощина и добавила: — Но есть один вопрос по газификации. За подведение газа непосредственно к дому в поселке или деревне платят сами жители. Цена за это доходит до 200 тысяч рублей. Далеко не у всех есть возможность столько платить. Поэтому люди зачастую отказываются от газа, хоть к ним и проведен газопровод.

Губернатор вник в проблему и дал поручение министерству энергитики и ЖКХ проработать варианты решения ситуации. По мнению Игоря Рудени, самым оптимальным выходом станет создание специальной организации, которая займется подведением газа в дома по чётко установленным тарифам.

На заседании также уделили особое внимание вопросу консолидации коммунальных активов муниципалитетов. Губернатор уверен, что именно так можно можно обеспечить комплексную реальную модернизацию муниципальных сетей, добиться прозрачности в финансировании и тарифообразовании.