Неизвестный Константин Юченков: Вспоминаем любимого Тверью артиста

Большой артист и большой человек, для которого сцена и жизнь были одним целым. А потому мы попытаемся вспомнить Константина Глебовича, учитывая оба этих огромных мира. Помочь нам в этом согласилась его супруга, народная артистка России Ирина Андрианова. 45 лет они шли рука об руку - и в жизни, и на сцене…

Она смогла найти в себе силы, хоть это было непросто. И теперь, благодаря её воспоминаниям, возможно, для кого-то из вас Константин Глебович предстанет совсем с другой стороны.

Многое перенял от отца

- Костя был поздним и единственным ребенком в семье. Поэтому все в нем души не чаяли. Но мама была актрисой, поэтому воспитанием сына в большей степени занималась бабушка. О, эти бабушки, которые так любят своих внуков!.. Благодаря ей Костю знали как самого толстого ребенка Симферополя.

Впрочем, может быть, по этой причине он потом всю жизнь так любил спорт… Его отец был и актером, и директором местного театра. Яркий, харизматичный, нервный и мощно-талантливый…

Удивительно, но после 40 лет Костя вдруг стал во всем на него похож - в повадках, привычках. Он каким-то образом очень многое от него перенял. Хотя с каждым из родителей у него были особые точки соприкосновения. Мама была очень эрудированным человеком, много читала. А с отцом они могли говорить о политике, путешествовали по Крыму. Но любил он их обоих безмерно и одинаково сильно.

Константин был единственным ребенком в семье актеров (отец - Глеб Юченков и мама - Ирина Браун). Фото: из архива Ирины Андриановой

Лучшее место на земле - Крым

Из Симферополя Костя с родителями переехал в Калугу. 10-й класс, 16 лет. Казалось, вся жизнь еще только открывается, но именно Крым остался для него эдаким местом силы, самым родным и любимым уголком на земле.

- За всю нашу с ним жизнь где мы только не были - в Турции, в Испании, Португалии, в Австрии, во Франции… Каждое лето мы сами составляли себе культурную программу с обязательным посещением театров. Костя предлагал идеи, я занималась их воплощением. Мы постоянно искали новые впечатления. Но он всегда хотел поехать только в Крым. Так его всю жизнь и любил. Успели мы там отдохнуть и в последний год…

Любовь с первой искры и навсегда

История романа Константина Юченкова и Ирины Андриановой началась в Ульяновском театре на спектакле «Лошадь Пржевальского», который ставила Вера Ефремова (в будущем главный режиссер Тверского театра драмы - Ред.). После того как вспыхнувшее чувство было уже не скрыть, она скажет: «Я виновата в этом». И ее можно было понять. Ирина на тот момент была замужем. Константин женат, и у него только что родился сын. Кроме того, он уже был успешным и востребованным актером в театре, где успел отработать два года. И тут… такое.

- Я не знаю, как это происходит, но к какой-то момент что-то случается и люди вдруг понимают, что их тянет друг к другу. И не потому, что они вместе играют какие-то роли. В других спектаклях он играл с другими актрисами и более любовные роли. А тут происходит какая-то химическая реакция, и ты понимаешь, что тебе интересно с этим человеком. А позже возникает чувство, что ты уже не можешь без этого человека. Мы сопротивлялись этому всеми силами, пытались избежать всего, - признается Ирина Васильевна.

Любовь вспыхнула на спектакле Веры Ефремовой «Лошадь Пржевальского». Ульяновский театр, 1971 год. Фото: из архива Ирины Андриановой

Именно по этой причине она принимает непросто решение - уходит из театра, расстается с мужем и уезжает в Таллин. Думала, что все успокоится и закончится. Мобильных телефонов тогда не было, поэтому и не было никакой связи. Но спустя время, не выдержав, они стали писать друг другу письма. Через год Константин, оставив все в Ульяновске, переехал к Ирине насовсем.

Их общие знакомые все эти 45 лет называли их не иначе как неразлучниками. Они всегда и везде были вместе. Единственный раз они расстались на месяц, когда Ирина родила дочь, а ему надо было уезжать с труппой на гастроли в Кострому и Владимир. Вернулся Константин оттуда совсем худым и осунувшимся. Оказалось, что ничего не мог есть в одиночестве.

И вместе с тем, не было принято у них говорить о той самой высокой и красивой любви, что навсегда.

- Мы наши чувства даже не обсуждали, находясь наедине. Но люди со стороны замечали. Вера Ефремова нередко подходила ко мне и говорила: «Костя тебя так любит, что ты себе даже представить не можешь. Ты его, конечно, тоже. Но он гораздо сильнее».

Переезд в Тверь - выбор Кости

Жить долго в Таллине молодые и талантливые артисты не планировали. Да, тогда там была самая настоящая Европа, и все вокруг казалось роскошным. Но в один из дней Константин сказал одну фразу, и она её приняла сразу и безоговорочно: «Русский актер должен работать в России». Через некоторое время Веру Ефремову назначили главным режиссером Калининского театра драмы. Она и позвала актеров к себе. Решение о переезде, повлиявшем на всю их дальнейшую судьбу, принимал Константин.

Константин Юченков и Ирина Андрианова прожили вместе 45 лет. Фото: из архива Ирины Андриановой

Театр - весь его мир

- Можно ли его назвать везунчиком по жизни и баловнем судьбы? Нет. Он очень истово относился к своей профессии! Это, кстати, у него было от родителей. Но никогда у него не было так, что все само складывалось без труда. Театр для него - это было самое главное, что только может быть. И это переплеталось с нашей жизнью. Он был моим критиком, а я была его… И весь наш мир был вокруг театра.

Гримерки Ирины Андриановой и Константина Юченкова, как и они сами, тоже находились рядом. На гримерном столике актера всегда были кофе и кофейная чашка. Без кофе он не мог. Суеверным не был, а вот глубоко верующим - да.

- Перед выходом на сцену всегда перекрестится. А на ночь обычно читал молитву. Самым главным и почитаемым святым для него был Лука Симферопольский. Костя даже застал прощание со святым в Симферополе. С его иконой мы его и похоронили…

Дети - главная гордость

Несмотря на славу, признание и регалии, в Константине Юченкове не был ни гордости, ни надменности. Впрочем, единственное, чем он гордился в жизни - это двумя детьми, четырьмя внуками и их достижениями.

- Он очень любил сына... - Ирина Васильевна делает паузу. - И вот тут хочется сказать о первой супруге Кости. Она - не только прекрасная актриса, но и гениальная женщина. Сын всегда знал, что у него есть папа. Зоя Михайловна всегда отпускала его с нами на гастроли и в отпуск. Даже когда у нас родилась дочь Алена в 1981 году, мы делали все для того, чтобы они росли как родные. И сейчас они очень близки и всегда друг другу помогают.

Сегодня Денис Юченков - заслуженный артист России, актер Московского театра «У Никитских ворот». И, да, с годами он все больше становится похож на отца, как когда-то и сам Костя. Алена тоже играла в спектаклях, хотела стать режиссером, но позже отошла от этого. Она кандидат филологических наук, специалист по норвежскому языку. Но в душе - настоящая театралка. Спектакль «Норвежский круиз», текст которого она перевела сама, - это её подарок отцу на юбилей.

Дом построил, сына вырастил, дерево посадил

- Костя никогда не просил помощи, со всем справлялся сам. И в быту тоже. Сына вырастил. И дом построил… Нашу дачу, простой деревянный дом, мы возводили сами, начиная только с двуручной пилы. А дерево… Когда умер мой отец, в его память мы посадили на участке ёлку. Вторую мы посадили, когда ушел его отец. За эти годы они превратились в два огромных шикарных дерева. Это самое ценное, что есть на нашей даче.

С сыном Денисом и внуком Глебом. Фото: из архива Ирины Андриановой

Метал молот и играл в большой теннис

Спорт для него занимал важнейшее место в жизни. По молодости активно увлекался метанием молота, именно отсюда его мощь и гордая спортивная осанка, которая осталась навсегда. Обожал баню и плавать, но в Твери не нравилась в бассейнах вода, поэтому он нашел себя в большом теннисе, в который играл, пока были хоть какие-то силы.

Рассчитал, чтобы уйти…

- Костя все понимал… В конце жизни он говорил: «Тебе будет очень трудно после того, как меня не станет». А еще чаще сетовал, что очень подвел театр (на днях стало известно, что пять спектаклей точно снимают с репертуара – Ред.). Чувствуя, что сил остается все меньше, переживал: «Надо хоть как-то дотянуть до 12 января. Где вы меня выставлять-то будете? Там же сказки идут, а их отменять нельзя».

И вот как будто рассчитал, чтобы уйти… 28-го его не стало, а 31 декабря был как раз единственный выходной. В этот день мы с ним и попрощались.

Фото: из архива Ирины Андриановой