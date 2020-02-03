Цена вопроса 15 миллиардов рублей: Жителей Морозовских казарм обещали переселить в новостройки, а сам фабричный городок в Твери возродить

В Твери утром 3 февраля, когда горожане на остановках ждали новые автобусы, жители (в основном пожилые) злополучных домов Морозовского городка ждали другого — приезда бывшего вице-премьера ныне гендиректора ДОМ.РФ Виталия Мутко и губернатора Игоря Рудени. Этот визит (после прошлогоднего посещения обветшавшего исторического комплекса председателем ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым) должен был окончательно прояснить будущее Морозовского городка. Так оно и вышло.

Игорь Руденя и Виталий Мутко начали свой визит от переделанной современный бизнес-центр «Этажи» морозовской фабрики. Здесь их ждал стенд с подробным планом фабричного городка и главный архитектор Твери Алексей Жоголев.

Главный архитектор Твери Алексей Жоголев рассказал Игорю Рудене и Виталию Мутко об уникальности Морозовского городка. Фото: ПТО

– Морозовский городок – был и остаётся одним из самых ярких образцов промышленного модерна, одним из лучших примеров цельного строительства промышленного объекта совместно с социальной инфраструктурой, — увлеченно поведал архитектор.

После этого процессия двинулось смотреть казармы. Несколько раз Игорь Руденя и Виталий Мутко останавливались... Причиной этих остановок были жители. Народ жаловался на плохие условия житья в Морозовском городке, спрашивал, сколько им ждать нового жилья.

Как сказал губернатор, расселение жителей - вопрос 2 лет. Напомним, что в Заволжском районе к октябрю 2021 года запланировано построить две многоэтажки. Жители казарм получат там бесплатные квартиры.

Сам Морозовский городок ждёт глобальное преображение. Игорь Руденя подчекнул, что «реновация комплекса Морозовского городка в городе Твери – это проект федерального значения». Реализовывать её будут при непосредственном и, можно сказать, решающем участии ВЭБ.РФ и ДОМ.РФ.

– Для нас очень значимо взаимодействие с ДОМ.РФ, так как компания имеет большой опыт работы с общественными пространствами. Возрождение Морозовского городка – один из приоритетных проектов в ближайшие годы, который позволит создать в Твери новый центр притяжения для жителей и туристов, – сказал журналистам Игорь Руденя.

В ходе реновации Морозовского городка планируется, сохраняя уникальную архитектуру, создать современный жилой комплекс с социальной инфраструктурой, спортивный кластер (с площадками и бассейном) и культурно-деловое пространство площадью 27 га. Культурная платформа будет включать в себя выставочные и концерные залы, музейный центр, мастерские для социального бизнеса. На бизнес-платформе создадут конгресс-центр гостиницу с апартаментами т.д. Большие планы есть и по преображению прилегающей территории.

– Морозовский городок в Твери – это действительно уникальная территория, здесь интересная архитектура, – оценил увиденное Виталий Мутко и добавил. – Рады оказать содействие в развитии этого комплекса.

По словам губернатора, в целом проект преображения пространства Морозовского городка расчитан на 10 лет. Его итогом должно стать создание около 1500 новых рабочих мест, более 340 тыс. кв. м застройки, в том числе 120 тыс. кв. м – жилой.

Чтобы глобальные планы стали явью, необходимо будет вложить в проект 15-20 млрд рублей. Такие цифры назвал Игорь Руденя.

Через 10 лет Морозовские казармы будет не узнатьФото: Александр ЖМУЛИН

Справка «КП»

Морозовский городок входит в число наиболее интересных прифабричных комплексов Центральной России рубежа ХIХ-ХX веков. Он включает более пятидесяти сооружений жилого, общественного и производственного назначения. Основное развитие квартал получил под руководством знаменитой купеческой династии Морозовых.