2020-01-28T18:05:22+03:00
Звезды

Звезды сошлись: Борис Гребенщиков благословил директора Тверской филармонии на новый творческий год

Случайная встреча произошла в аэропорту
Ирина ТАРАСОВА
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Случайная встреча Ирины Устиновой и Татьяны Сальниковой (справа) с легендой рока произошла в аэропорту. Фото: из архива Ирины УстиновойСлучайная встреча Ирины Устиновой и Татьяны Сальниковой (справа) с легендой рока произошла в аэропорту. Фото: из архива Ирины Устиновой
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28 января на личной страничке в соцсетях директора Тверской областной академической филармонии Татьяны Сальниковой появилась позитивная фотография, символизирующая единство классики и рока (разножанровое творчество БГ роком мы назвали условно - Ред.).

Если расшифровать, то на фото маэстро обнимает сразу двух директоров филармоний: тверской - Татьяну Сальникову, и карельской - Ирину Устинову.

Пост, кстати, и принадлежит руководителю Карельской филармонии.

- Вылетаем из Пулково в Манчестер в составе официальной делегации СКОР (Союз концертных организаций России) на конференцию Ассоциации симфонических оркестров Великобритании. А тут Борис Борисович, совершенно случайно! Восторг! Рассказала, что мы 27 марта играем Симфонию Алексея Курбатова по его произведениям. Благословил! Сказал, что будет продолжение этой истории. Будем ждать... - прокомментировала фотографию Ирина Устинова.

Напомним, мировая премьера Симфонической фантазии «2-12-85-06», созданной московским композитором Алексеем Курбатовым, состоялась 27 ноября 2018 году в Санкт-Петербурге, когда Борис Гребенщиков отмечал 65-летие. В ее основе - почти три десятка его песен: от ранних до самых свежих. Неотъемлемая часть фантазии - звучащий в записи голос БГ.

Впрочем, неожиданная встреча и небольшой разговор коснулись не только проекта Карельской филармонии. Завершилась встреча общим фото и обоюдным пожеланием успехов и всего доброго в этом только что наступившем творческом году. А он будет интересным.

Неудивительно, что под снимком тут же появилось много комментариев: «Борису Борисовичу низкий поклон!», «Космос!», «Звезды сошлись! Во всех смыслах!»

Кстати, с Тверью у Бориса Гребенщикова давняя любовь. Более того, легенда рока признавался и не раз: «Мое сердце - в Твери». Известный факт: он еще в Ленинграде познакомился с Ларисой Леляновой, стал ее другом и автором музыки и песен к некоторым ее спектаклям в Тверском ТЮЗе. В наш город приезжал часто, не изменилось это и после того, как Лариса Лелянова ушла из жизни.

Последний раз рок-музыкант был в Твери в середине марта прошлого года. Не обошлось и без сюрприза. На следующий день после концерта в ДК «Металлист» он дал еще один незапланированный концерт на набережной Волги, исполнив песню «Из Калинина в Тверь». Правда, теми самыми везунчиками стали не многие.

Борис Гребенщиков и Аквариум исполняют песню на набережной Волги в Твери.видео Петра Свешникова

ИСТОЧНИК KP.RU

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