2019-03-14T16:22:35+03:00
Звезды

Борис Гребенщиков в Твери пел на набережной и гулял по Императорскому дворцу

Легенда рока удивил своих поклонников импровизацией [видео]
Ирина ТАРАСОВА
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На фото (слева направо): БГ, ударник группы Liam Bradley и бас-гитарист «Аквариума» Александр Титов (Тит). Фото: соцсетиНа фото (слева направо): БГ, ударник группы Liam Bradley и бас-гитарист «Аквариума» Александр Титов (Тит). Фото: соцсети
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Тверь для Бориса Гребенщикова всегда была городом особым. Он долго и успешно сотрудничал с нашим Театром юного зрителя, в ту пору (с 1997-го по 2005 год), когда художественным руководителем ТЮЗа была Лариса Лелянова.

Может быть, именно поэтому он регулярно не просто приезжает сюда с концертами, но еще и посещает те места, что особенно близки ему.

И этот приезд также не стал исключением.

В Тверь легендарный БГ прибыл заранее, 12 марта. Вечером после прогулки посетил кафе, где оценил грузинскую кухню, после чего признался, что она была превосходна.

А утром следующего дня Борис Борисович отправился со своими музыкантами подзарядиться культурно. Выбор пал на Тверской императорский дворец.

Представьте себе удивление сотрудников дворца, когда в дверях появился Борис Гребенщиков. Пришёл он с утра, как обычный посетитель, сдал пальто в гардероб, купил билет и пошёл любоваться картинами. Спокойно. Размеренно. Попутно рассуждая об искусстве.

- Всё это было очень гармонично. Он прошёл абсолютно всю экспозицию. В общей сложности был во дворце пару часов. Ему всё очень понравилось, и он пребывал в явно просветленном состоянии. БГ очень дружелюбно ко всем относился. Бабушки-смотрители его благодарили за музыкальное творчество, он в ответ благодарил за искусство, которым можно было вдохновляться во дворце, - поделились с «КП» впечатлениями очевидцы прогулки со звездой.

Одна из счастливых посетительниц дворца после общения с легендой выложила фото в соцсеть.

«Вместо того чтобы запилить своё селфи с Борис Борисычем Гребенщиковым, поделюсь лучше вот этой карточкой. Всем сияния и света! Удивительные сюрпризы порой преподносит любимая работа, не перестаю удивляться и благодарить...» - гласит подпись под фото. Комментарии под ним говорят о том, что на её месте желал бы в тот момент оказаться каждый.

Кстати, концерт, приуроченный к 65-летию музыканта, который прошёл несколькими часами позже в ДК «Металлист», был отличный: аншлаг в зале, непревзойдённое качество звука и света, как итог - потрясающие эмоции. «Лучший концерт в мире», - как охарактеризовали его многочисленные поклонники творчества БГ.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Но и это оказались не все сюрпризы от БГ. 14 марта в 14.28 на страничке ВКонтакте «БК онлайн» появилось видео, которое заставило кусать локти всех поклонников Бориса Гребенщикова.

Борис Борисович и вся его группа выгрузились с инструментами на набережной Волги и вживую исполнили песню «Из Калинина в Тверь». Надо ли говорить, что случайным пешеходам несказанно повезло.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Борис Борисович Гребенщиков - (псевдоним - БГ, родился 27 ноября 1953 года в Ленинграде) - русский поэт и музыкант, композитор, певец и гитарист рок-группы «Аквариум».

Его творчество уникально и многогранно. Не учитывая сольную дискографию, с группой «Аквариум» у БГ вышло более 40 альбомов.

Борис Гребенщиков и Аквариум исполняют песню на набережной Волги в Твери.видео Петра Свешникова

ИСТОЧНИК KP.RU

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