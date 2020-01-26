Уроженка Твери Наталья Непряева взяла золото на этапе Кубка мира в немецком Оберстдорфе. Она показала лучший результат в спринте.

Это второе золото Натальи Непряевой на этапах Кубка Мира. Первое она завоевала два года назад, в 2018 году, в Италии на дистанции 10 км.

Сейчас Непряева в общем зачёте Кубка мира занимает второе место, уступая идущей со значительным отрывом норвежке Терезе Йохауг.

Наталью Непряеву с победой поздравил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Непряева с июня 2019 года представляет Архангельскую область.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Наталья Непряева родилась в Твери в 1995 году. Тренироваться начала в 7 лет, а ее первыми тренерами стали мама Ирина Непряева и Александр Смирнов.

В составе сборной России выступает с 2014 года.

Вместе с еще тремя лыжницами она завоевала бронзовую медаль в эстафете на Олимпийских играх в Пхёнчхане. После этих стартов тверичанка вошла в число лучших лыжниц планеты и по итогам сезона 2018/2019 заняла второе место в общем зачете Кубка мира.

Лыжами занимается и её младшая сестра.