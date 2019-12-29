Артист Александр Песков о самом сокровенном: Я мечтаю о внуке и много работать!

Любое интервью – это настоящее путешествие в мир человека, а вопросы – те двери, что собеседник решил или наоборот не решил открыть именно тебе и именно в этот момент. Встреча с артистом Александром Песковым произошла в последних числах декабря, накануне его концерта в ДК «Пролетарка» Твери. Мы прогулялись по Рождественской ярмарке, а потом стали общаться. Но вместо получаса, где планировалось обсудить лишь предстоящее шоу, проговорили больше двух часов.

Яркий, светлый, с улыбкой, которая всегда идет впереди него, Александр в какой-то момент вдруг стал очень серьезным и искренним. Таким получился и разговор – о семье, об испытаниях и, наконец, о мечтах. Как о них не вспомнить, если впереди Новый год…

- В Твери я бываю, к сожалению, не часто. Судьба одна, а городов много, и мир огромный. Поэтому надо везде успевать, - признается в первых словах мой собеседник. - Но я думаю, что Тверь мной не обделена, потому что я был здесь полтора года назад, а сегодня я с удовольствием возвращаюсь на концертные площадки, чтобы вновь дать свои новогодние концерты (2 января в Конаково и 3 января в Твери - Ред.) и создать настоящее новогоднее настроение зрителям. Что для меня Новый год? Это когда люди приходят с ясными мыслями в надежде на какую-то чувствительность, доброту, счастье, какие-то новые свершения. Новый год – это такой праздник, когда люди мечтают, а мечты должны сбываться. Вот мы с тобой сегодня прошли по улице, и ты видела удивленные и счастливые лица людей. Для них это было неожиданно, как вечернее солнышко. Вот в этом и есть счастье человека: когда ты идешь по ночному городу Тверь, а люди оборачиваются, и глаза у них излучают счастье. Это счастье для меня, как актера, для моей мамы, моего папы, моей судьбы. И я хочу всем пожелать найти такое счастье для себя.

Мои мама и папа постарались и создали такое солнышко. Фото: из архива Александра Пескова

- Как вам удается сохранять в себе такой свет? Это талант артиста или вы такой на самом деле?

- Это мама с папой однажды решили меня придумать. И создали такое солнышко (смеется). У меня ведь и клички такие - Солнце и Песок. Радостно же? Я никогда не пытаюсь понравиться. Я не тот человек. Если что-то мне не нравится, то могу сказать правду, иногда могу в лицо рукой, иногда даже руки ломал при этом. Самое приятное в этой жизни, наверное, когда человек честен сам перед собой. Этого я желаю всем - в новом году быть честными в первую очередь перед собой. Не надо смотреть в зеркало, в душу свою посмотрите. Внешний вид – ничто. Красивые люди или некрасивые – это не важно. Важно, какая душа у человека. Загляните туда и подумайте, как вы живете. Вот и все.

- Давайте немного о творчестве вашем поговорим. Вы пытались подсчитать количество образов, которые вы воплотили на сцене более чем за 30 лет?

- Я даже знаю точное число. Давайте мы сохраним это в тайне, но пусть это будет так – между 150 и 200.

- Помните, кто был самым первым?

- Конечно. Как это забыть? Родоначальником была Алла Борисовна Пугачева. Это было в далеком 1980 году в доме у заслуженного артиста России Володи Никольского. Была шумная театральная компания, и поставили пластинку. А он работал с Пугачевой и был ее фанатом. Я сдернул с кровати покрывало, и это был мой балахон. Я надел его и прошелся в манере Пугачевой. Володя подходит ко мне и говорит: «Саня, подумай, из этого может быть номер». А я был тогда студентом-клоуном. В армии я снимал кирзовые сапоги, надевал туфли и выходил на сцену. Не поверишь, я был начальником ансамбля песни и пляски Таманской дивизии. В 50-е годы этот ансамбль открывала Людмила Зыкина, и я был продолжателем ее дела. Потом судьба меня свела с образом Зыкиной, потом мы переодевались с ней в одной гримерке. Однажды она приходит ко мне в гримерку, а я говорю: «Людмила Георгиевна, тут мой коллектив». А она отвечает: «Саня, впусти, дай вспомнить молодость». Это было на концерте в усадьбе «Коломенское».

В новом году я хочу пожелать всем счастья! Фото: из архива Александра Пескова

- А любимый образ?

- Людмила Гурченко, - не задумываясь выпаливает Александр Песков. - С ней мы 30 лет общались. Она меня любила, а я её. В первую встречу, помню, она не пустила к себе в гримерку. Кричала: «Только не Пескова сюда!». Это было в концертном зале «Россия». Я спросил: «Людмила Марковна, а почему нет?». Она говорит: «Вы меня делаете, но не так!». Я предложил поговорить и обсудить. И через неделю я сделал тот великий номер, с которого всегда начинаю программу. После этого номера Гурченко встала и аплодировала стоя. За ней встал и весь зрительный зал. Это была премьера номера, который сегодня считается легендой моего искусства.

- Есть такая история, что Пугачева заглянула к вам в гримерку и сказала: «Саша, меня в твоем шоу мало». Это действительно было?

- Да, в Ялте в 1995 году... Я выхожу, работаю на сцене Чарли Чаплина. После этого захожу за кулисы, и мне говорят: «Она приехала». Я не понял, кто «она». В зале стоит какой-то непонятный шум, все смотрят на ложу. И вдруг мой директор говорит: «Ну, ты уж сделай Пугачеву как-то помягче». Я не понял, что значит помягче. А я там попой слезаю в зал. Ну и пошел ва-банк и сделал номер, как хотел. После второго отделения я открыл бутылочку шампанского. Вдруг стук в дверь, и входит Алла Борисовна с огромным букетом цветов, которые, как потом выяснилось, Филипп скупил во всех ближних магазинах, кидает его на пол и говорит: «Песков, это тебе». Это была первая фраза, которую она мне сказала в жизни... После этого жеста я забыл подать ей стул, и мы 40 минут проговорили стоя. Когда она уходила, сказала: «А почему меня так мало? Ты уж подумай». И я придумал новый спектакль, который назвал «Арлекин», и там везде была как прототип Пугачева. Потом она вошла в другую программу – «Песня года»… Как-то так складывается, что в моей биографии Алла Борисовна идет рядом со мной. Мужья у нее меняются, а Песков остается (смеется).

- Чаще всего вас называют пародист Песков. Как вам такое определение вашего творчества?

- Я артист. Его величество артист! Можете меня называть хоть «ж...й», но я артист. Да и вообще можно жить без званий. Вот ты прошел по улице, и все с тобой фотографируются, целуют, хотят тебя спустя 30 с лишним лет. Вообще-то я на сцене 51 год (впервые вышел в шесть лет, да так и остался). И все эти годы меня целуют. Вот в этом счастье, вот в этом ты народный, а не в том, что у тебя на бумажке написано.

С родными. Фото: из архива Александра Пескова. Фото: из архива Александра Пескова

- За всей вашей легкостью чувствуется недюжинная воля и сила. Об этом говорит и один факт из вашей биографии, когда вы получили травму, после чего год были прикованы к кровати. Что дало вам стимул восстановиться и снова выйти на сцену?

- …. (пауза)… 1983 год. Цирковое училище. Я в последний момент передумал делать сальто-мортале и пришел на шею, сломал 6 и 7 позвонки. Меня вынесли на носилках и отчислили из училища как профнепригодного. А потом доставили в Коряжму к маме. В это время папа решил развестись с мамой, которая упала с поезда и сломала ноги…. Год на вытяжке со сломанным позвоночником, развод в семье, скандалы – чего только не было. А папа просто уехал с другой женщиной в Усть-Илимск. Нужны деньги, а их нет. Я не мог вставать, но при этом вставал и носил маму до туалета. Было очень трудно… Но мы все это преодолели втроем – бабушка, мама и я. Папу я по глупости своей тогда отверг…

После того, как встал на ноги, пошел в театр в Котлас. И меня тут же приняли – все-таки студент московского циркового училища. Там же в театре я женился, и в 1986 году родилась дочка Дария. А потом мне стало там тесно. После были три филармонии. В наше время не поймут, какой жизнью я жил... Поэтому нужно научить молодежь не делать ошибок.

- Какой самый главный совет молодежи вы бы дали?

- Как педагог, как профессор, который защитился и имеет право преподавать студентам, я бы сказал – учиться. Во-первых, учиться основам профессии. Это очень важно. Сегодня нужны дипломы. Сегодня это необходимо, чтобы устроиться на работу. А для этого надо не прожигать свою молодость в клубах. Надо все дозировать. Можно и в клуб пойти, и потусоваться. Но самое главное – дисциплина. Вовремя проснуться после гулянок, пойти отучиться, выполнить свой долг перед самим собой, получить диплом. Я вот принес своей маме диплом циркового училища спустя 20 лет. Я обещал, и я это сделал. В 6 лет я обещал папе, что буду знаменитым артистом, и я это сделал. Надо выполнять свои обещания. Если ты пообещал что-то себе, родным, близким, друзьям, любимым, так выполняй, зараза! Или не обещай.

Александр Песков - моей маме Софии Анатольевне 88 лет, и мы с ней общаемся как подружки. Фото: из архива Александра Пескова

- Что вы преподаете?

- Я преподаю мастерство актера. Преподавал в ГИТИСе, Московском цирковом училище и частной школе. Я умею и могу передать своим студентам, как надо чувствовать на сцене мозгами, сердцем и душой. Когда-то я поцеловал 11-летнюю девочку в лобик и сказал ей: «Ты будешь великой». И она пронесла эти слова через всю жизнь, и сегодня я на ее концерты не могу достать билеты. Это я о Елене Ваенге. Это правда. Это было в Петербурге, за кулисами. И я счастлив, что у меня есть такой дар, видеть искру и зажигать верой в себя начинающие таланты. Это чувство я называю «Господом Богом поцелованное». Потому что это не я. Свыше идет. Не знаю, как объяснить.

- Каким бы вы хотели, чтобы был следующий год? И есть ли у вас мечта?

- Я хочу много работы. А мечтал бы… Увидеть внука… Я даже дочке говорю – роди и оставь мне на воспитание. Я буду только счастлив! Еще есть мечта... Чтобы никогда, пока я жив, не умирала мама. И еще, чтобы она меня не видела мертвым. Для нее это будет трагедия. Я никогда не был маменькиным сынком: в 15 лет ушел из дома и был самостоятельным. Но сегодня моей маме Софии Анатольевне 88 лет, и мы с ней общаемся как подружки. Если у сына все хорошо, то и у нее все хорошо, и она этим живет.

- Вы сейчас много гастролируете. Много даете интервью. И даже пишете книгу «Я смог!», которая должна выйти в начале следующего года… А это снова всякие разные интервью. Какой самый дурацкий вопрос вам когда-либо задавали?

- В детстве: «Кого ты больше любишь – маму или папу?» А сегодня самый дурацкий, как артисту: «Вы устали?..»

Ответ на него Александр Песков не дал. Только улыбнулся…