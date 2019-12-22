Артист Александр Песков прогулялся по Рождественской ярмарке в Твери и загадал желание

21 декабря посетители Рождественской ярмарки в Твери не верили своим глазам. Пришли туда покупать мёд, ёлочные шарики, носки, тапочки, а заодно и загадать желание в светящемся шаре. А им навстречу идет сам Александр Песков...

Яркий желтый шарф, элегантное черное пальто и улыбка, озаряющая всё на своем пути и пути всех тех, кто попадался навстречу. Не заметить его даже на полутёмной улице, освещённой лишь оленями, подсветкой палаток и тем самым шаром, было невозможно. Поэтому горожане замедляли шаг, а заметив, что звезда настроена положительно и фотографируется со всеми желающими, спешили сделать с ним селфи.

Александр Песков Ярмарку оценил, а кое-что даже купилФото: Ирина ТАРАСОВА

Кстати чуть-чуть не дошло от обмороков. От счастья...

- Аааа, - слышу крик и вижу летящую женщину с распахнутыми для объятий руками. – Это же вы, Александр? Я только что из ДК «Пролетарка», где купила билеты на ваш концерт. А теперь вижу вас воочию. Этого просто не может быть! Это мне все кажется! Или не кажется?! Можно с вами сфотографироваться?

- Давай, дорогая. Не забудь, 3 января я тебя жду, - обнимает её уже после снимка артист. И идет дальше.

Впрочем, недалеко - «до шару», как он изначально задал себе цель, чтобы тоже загадать желание. Но и тут его уже заметили, а потому волшебный момент превращается в шумную, счастливую суету с очередными селфи, знакомствами и добрыми словами пожеланий и признаний в любви.

Некоторые горожане от встречи со звездой чуть не падали в обморок. От счастья.Фото: Ирина ТАРАСОВА

- Ну, как вам у нас? - спрашиваю звезду на обратном пути.

- Холодно… - смеется Александр и кутается в пальто. Вот говорил мне мой директор: надевай шубу.. А я подумал, куда шуба в «Сапсан», неудобно… Зря не утеплился…

Впрочем, совсем замерзнуть артисту не дали. Остановили у одного из украшенных домиков.

- Александр, попробуйте медку, а еще лучше свежих ягод, залитых мёдом.

Думаете, артист отказался? Куда там. Уже через пару секунд пасечник из Шульгино Лихославльского района потчевал его калиной на меду. Предложил и чай из кипрея. А в конце встречи (кстати, в разговоре у них нашлись и общие знакомые, что буквально шокировало Александра), подарил две баночки меда.

Артист даже не отказался от дегустацииФото: Ирина ТАРАСОВА

Еще один домик, и опять остановка.

- Александр, позвольте вам вручить вот это ёлочный шарик. Он ручной работы, - басовито прогудел большой серьезный продавец. Но, увидев растроганные глаза артиста, засмущался.

- Вы не поверите… У меня новоселье, - признался владельцу ёлочных шариков Песков. - С чем я войду туда, это со своей кошкой Манькой и с вашим шариком. Ёлку потом принесу и первое, что повешу на неё, ваш подарок. Что мне ещё для счастья надо? Ничего. Хотя... вот скатерти у вас новогодние с Дедом Морозом и снеговиком. Пожалуй, и их возьму. Привезу, так сказать, себе из Твери Новый год.

Кстати, прогулка по вечерней Твери продолжилась в одной из ресторанов города. Неожиданно там случился совсем другой разговор - о жизни, испытаниях, мечте и самых дурацких вопросах. Беседа получилась настолько искренней, что Александр признался, что пишет сейчас книгу, которая должна выйти в первые месяцы следующего года. Называться она будет "Я смог!" И он бы очень хотел, чтобы это интервью стало частью этой книги.

Поэтому, продолжение следует. Откровенное интервью будет опубликовано в ближайшие дни.

Подарили артисту и ёлочный шарик ручной работыФото: Ирина ТАРАСОВА

А В ЭТО ВРЕМЯ

Александр Песков и его королевский балет продлят новогоднее настроение своими концертами в Тверской области.

2 января в Конаково и 3 января в ДК «Пролетарка» Твери (начало в 19:00) состоится «Новогоднее супер-шоу короля пародии с новой программой». К нам едет 800 кг костюмов и декораций.

Это будет эксклюзивное шоу, аналогов которому нет ни в России, ни в других странах. Потрясающие костюмы были сшиты специально для него, а уникальная постановка концертных номеров, непревзойденный шоу-балет - все это делает программу неповторимой.

Шоу обещает подарить море эмоций и сюрпризов.

После чего артист приглядел себе еще и скатерти на новосельеФото: Ирина ТАРАСОВА

В разговоре с некоторыми продавцами у него нашлись даже общие друзьяФото: Ирина ТАРАСОВА

Такой выбор, что сложно определиться...Фото: Ирина ТАРАСОВА

Все, как в детстве!Фото: Ирина ТАРАСОВА

На ТрехсвятскойФото: Ирина ТАРАСОВА

Желающих сфотографироваться со звездой было многоФото: Ирина ТАРАСОВА

И, конечно, загадал желание в волшебном шареФото: Ирина ТАРАСОВА