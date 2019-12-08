Лиза Шестова, спасшая тонущих детей в Петербурге: «Я просто не могла оставить их в беде»

Новогодние праздники, к сожалению, не обходятся без происшествий. Поэтому когда в ЧП нет пострадавших, это уже радость. В данном же случае радость двойная. Так как трагедии удалось избежать благодаря нашей юной землячке.

6 января в Санкт-Петербурге десятиклассница из Вышнего Волочка Тверской области спасла двух тонущих на Дудергофском канале мальчиков. Именно она первой услышала крики детей 9 и 11 лет, бросилась на помощь и какое-то время удерживала их за руку. Благодаря этому удалось выиграть время и ребята остались живы. А потому, когда девочка 7 января возвращалась с новогодних каникул домой, её встречали в родном городе с цветами. И мама, и журналисты.

Встреча получилась эмоциональной. Сначала для мамы, ведь первые вопросы журналисты задавали именно ей…

Смущенно улыбаясь, Светлана Анатольевна лишь сказала: «Воспитывала ли я ее на каких-то примерах? Говорила, что всегда надо помогать и маленьким, и старым. Только это… Горжусь ли я ей?.. Конечно. Очень. Но со временем пришло и волнение. Хотя после случившегося Лиза мне сразу позвонила и первое, что сказала: «Мама, ты только не переживай! У нас все хорошо..».

Хорошо, что всё хорошо… Как бы прозвучало между строк.

Казалось, что Светлана Анатольевна лично в этом убедилось только после того, как обе дочки (Лиза уезжала в Петербург с младшей сестрой) вышли из электрички и обнялись с ней. Впервые в наступившем году...

Лизу с сестрой встретили на вокзале и мама, и журналисты. Фото: предоставлено ПТО

Только после этого удалось пообщаться и с юной героиней.

- В тот день мы с младшей сестрой пошли на работу к старшей. И около реки я услышала крики. Заглянула под мост и увидела в воде двух мальчиков. После этого я дала телефон младшей сестре и сказала, чтобы она звонила родным и вызывала помощь, а сама спустилась к детям. Было ли страшно?.. Я переживала в тот момент только за мальчиков и за сестру, чтобы она ко мне не подходила. О себе не думала. Я в тот момент вообще ничего не успела понять. Побежала – и все. Разбираться не было времени. Что-то я делала, а вот почему, сложно сказать.

Уже потом, оценивая действия школьницы, спасатели ей скажут, что все было оперативно и правильно. За исключением одного: мальчикам надо было кинуть палку или шарф. Держать их за руку было опасно. Так и произошло. В какой-то момент, перепуганные, они потянули её на себя за руку и за ногу, и девочка тоже упала в воду. Повезло, что к месту происшествия уже подбежала женщина, а чуть позже и мужчина. Все вместе они вытащили ребят, а потом и Лизу.

Смелую девочку уже прозвали «Маленьким героем с большим сердцем». Ей пишут в сообщениях, хвалят и говорят, что она «молодец», но она лишь улыбается:

- Ко мне сейчас все проявляют большой интерес. Но я не считаю, что сделала что-то особенное. Я просто не могла пройти мимо и оставить их в беде. Повлияет ли это на выбор профессии? Мне уже предлагают пойти в МЧС. Но я пока не думала. Вообще то хочу стать врачом. Я хожу в студию «Наши дети», занимаюсь рисованием, оригами, обожаю лепить. Планирую пойти на зубного техника. Есть две собаки, я их очень люблю. И рыбка. Мне есть о ком заботиться...

Выбрать, кем именно десятиклассница хочет стать, время еще есть, а вот с наградой решили не тянуть. Уже 7 января в Санкт-Петербурге Лизе вручили почетную грамоту и знак Всероссийского общества спасания на водах (ВОСВОД).

- Мне сказали, что такой есть только у спасателей, и вот теперь у меня, - улыбается Лиза.