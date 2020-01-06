2020-01-06T20:54:18+03:00
Общество

Школьница из Тверской области спасла двух ребят, провалившихся под лёд в Петербурге

16-летняя Лиза Шестова приехала в северную столицу в гости к сестре и попала в историю
Алина ПЕТРОВА
Поделиться:
Лиза первой пришла на помощь тонущим ребятам. Фото:vk.com/Елизавета ШестоваЛиза первой пришла на помощь тонущим ребятам. Фото:vk.com/Елизавета Шестова
Изменить размер текста:

В Петербурге неравнодушные прохожие смогли предотвратить трагедию. Как сообщает "КП-Санкт-Петербург", под лед Дудергофского канала провалились дети.

ЧП произошло днем 6 января в Красносельском районе. У дома на проспекте Героев, 32 гуляли двое школьников. Вероятно, отправившись на поиски приключений, они решили выйти на лед. Тот, естественно, не выдержал.

К счастью, ребят заметили прохожие. Они поспешили на помощь и достали любителей острых ощущений на берег.

Как стало известно позже, первой к ребятам на помощь прибежала школьница из Вышнего Волочка Тверской области 16-летняя Елизавета Шестова. Прогуливаясь с сестрой, она услышала крики о помощи и, увидев ребят в виде, бросилась на выручку.

Она была первой, кто подоспел им на помощь, потом прибежали другие прохожие и помогли достать ребят из воды.

В пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу уточнили, что медицинская помощь детям не понадобилась. Их здоровью ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Твери отметят Рождество песнями, плясками, спектаклями
Накануне Рождества исполнилась новогодняя мечта 6-летней тверичанки Таисии Тихомировой
Школьница из Тверской области спасла двух ребят, провалившихся под лёд в Петербурге
В Ботаническом саду Твери научат плести мочалки
Окраины микрорайона «Юность» в Твери заволокло черным дымом от горящих покрышек
Молодёжь Тверской области приглашают поучаствовать в конкурсе соцпроектов
Детей попросили нарисовать животных и растения из Красной книги Тверской области
В Тверской области разыскиваюсь мужчину с татуировкой на левой руке
Где в Твери пройдет главная рождественская служба
Уникальный паровоз прокатит всех желающих от Бологое до Осташкова в Тверской области
Ледяные круги на Волге напугали жителей Твери
Тверская область в тройке регионов-лидеров по росту доходов населения
Лыжница из Твери Наталья Непряева взяла серебро на «Тур де Ски»
В Тверской области новогодние сладкие подарки для детишек собирали с нарушениями
В Твери дороги от снега чистят 40 тракторов, машин и «Чистиков»
«Снежный бал» в Твери порадует горожан кадрилью, сударушкой и вальсами
Горсад Твери приглашает отметить Рождество дискотекой
Тверскую область ждёт Рождество со знаком «плюс»
В Тверской области объектов культурного наследия стало больше
Немецкий фотограф показал в Тверь «Живые души»
Жителям эвакуированного дома в Твери, где взорвался газ, компенсируют затраты на оплату коммунальных услуг
В Твери частные перевозчики начали распродавать маршрутки
Часть Центрального района Твери осталась без света
Три автомобиля столкнулись на трассе М-9 в Тверской области, есть пострадавшие
Житель Тверской области подрался с инспекторами ДПС