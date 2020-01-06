Школьница из Тверской области спасла двух ребят, провалившихся под лёд в Петербурге

6 Янв. 2020 2020-01-06T20:54:18+03:00

16-летняя Лиза Шестова приехала в северную столицу в гости к сестре и попала в историю

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В Петербурге неравнодушные прохожие смогли предотвратить трагедию. Как сообщает "КП-Санкт-Петербург", под лед Дудергофского канала провалились дети.

ЧП произошло днем 6 января в Красносельском районе. У дома на проспекте Героев, 32 гуляли двое школьников. Вероятно, отправившись на поиски приключений, они решили выйти на лед. Тот, естественно, не выдержал.

К счастью, ребят заметили прохожие. Они поспешили на помощь и достали любителей острых ощущений на берег.

Как стало известно позже, первой к ребятам на помощь прибежала школьница из Вышнего Волочка Тверской области 16-летняя Елизавета Шестова. Прогуливаясь с сестрой, она услышала крики о помощи и, увидев ребят в виде, бросилась на выручку.

Она была первой, кто подоспел им на помощь, потом прибежали другие прохожие и помогли достать ребят из воды.

В пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу уточнили, что медицинская помощь детям не понадобилась. Их здоровью ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU