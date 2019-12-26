Тридцатиградусных морозов в Новый год в Твери не будет

Словно добрый и злой волшебники, борются за тверскую землю антициклон и циклон. Ветер меняется, давление прыгает.

- Днём в субботу +1. Давление растёт, к воскресенью будет 761 миллиметр ртутного столба. Днём в воскресенье -4. Пока побеждает антициклон, - рассказала «КП»-Тверь» доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - Но в ночь на понедельник ветер сменится.

Он будет западным и очень сильным: порывы до 14 м/с. Не снесло бы вновь городские ёлки, что уже случалось в этом декабре. Такой ветродуй ожидается и во вторник, 31 декабря, и в первый день 2020 года. К нам прорывается циклон.

Резко понизится давление: с 757 мм рт. ст. в понедельник до 728 мм рт. ст. к вечеру вторника. Нелёгким будет последний день года!

А вот 30-градусных морозов, о которых ходило столько слухов, не ждите. С понедельника по среду днём - лёгкий плюс, ночью - лёгкий минус.

Так что в новогоднюю ночь не замёрзнем, но вот сильным ветром загулявших горожан запросто может сдуть.

Солнце пока над нами не светит, всё больше снег и дождь. Но, возможно, 1 января мы и увидим пару солнечных лучей. Неплохой был бы подарок, правда? С наступающим!

КСТАТИ

Прогноз на Новый год вряд ли порадовал метеочувствительных людей. Прибираться в квартире, бегать по магазинам да рубить салаты в день, когда атмосферное давление упадёт едва ли не на тридцать пунктов, — удовольствие сомнительное. А для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и небезопасное. Без паники! Берегите себя, не нервничайте и выполняйте наши советы — тогда Новый год вы встретите во всеоружии.

Во-первых, постарайтесь выспаться. Вычеркните из меню самый сложный в приготовлении салат — он того не стоит. Лучше поспите лишний часок. А перед сном выпейте стаканчик чая с мятой.

Во-вторых, сделайте с утра короткую лёгкую гимнастику. Это поможет привести в тонус сосуды. Только без наклонов и приседаний. И не переусердствуйте! Неплохо будет принять слегка контрастный душ.

В-третьих, пейте витамины, не морите себя голодом, но и не переедайте. Обязательно ешьте в течение дня, почаще, но небольшими порциями. А если 31 декабря вам придётся выполнять монотонную работу, почаще делайте перерывы.

Ну и наконец, старайтесь поддерживать в себе праздничное настроение и поменьше переживать по мелочам. Новый год же!