Стихия разбушевалась: в Твери ветер снёс крышу ларька, повалил остановку и Деда Мороза

СЕГОДНЯ 11:49 2019-12-19T14:54:18+03:00

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За минувшую ночь и утро четверга, 19 декабря, сильный ветер, о котором предупреждали синоптики и МЧС, наделал переполоха в Твери.

В соцсетях очевидцы делятся фотографиями последствий буйства стихии. В центре города у ювелирного магазина ветром оказался повален круглый декоративный куст, у «Олимпа»,сверкая огнями, лежала на земле новогодняя ёлка. Повалено несколько деревьев, сорваны вывески, опрокинута остановка на площади Гагарина.

Не пощадил ветер даже Деда Мороза: надувная фигура новогоднего волшебника, установленная у здания цирка, была обнаружена утром завалившейся на бок и сдувшейся.

Пока ветер не стихает и дует со скоростью до 25 метров в секунду (данные тверского гидрометеоцентра), успокаиваться погода начнёт лишь к вечеру пятницы. И потом, в ближайшие дни, по прогнозу доктора географических наук, профессора ТвГУ Натальи Сердитовой, ветер и вовсе будет едва заметным, около двух метров в секунду.

Но пока соблюдайте осторожность. Не стойте под вывесками и другими ненадёжными конструкциями, и, по возможности, не паркуйте под деревьями свои авто.

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Остановка на Гагарина. Фото: Новая Тверь, vk.com/tverbuilding

Дерево на Шмидта. Фото: Новая Тверь, vk.com/tverbuilding

Ёлка у торгового центра. Фото: Новая Тверь, vk.com/tverbuilding

ИСТОЧНИК KP.RU