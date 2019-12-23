Угадай, кто под маской: Спектакль «Морозко» в Тверской филармонии удивил не только детей, но и взрослых зрителей

Новый год это время, когда сказка приходит в жизнь и все условные границы стираются. Чудеса начинают происходить сами собой, а неожиданные встречи случаться, когда их совсем не ждал. В какой-то момент ты и сам начинаешь ощущать себя персонажем своей собственной сказки и понимаешь, что финал в любом деле, проблеме, испытании всегда будет только добрым и в конечном итоге всё сложится, как надо.

Сделать шаг в это пространство детского и восторженно-счастливого можно именно в эти дни, когда в театрах, досуговых центрах и домах культуры проходт ёлки и новогодние спектакли.

Одним из них стала сказка «Морозко» в Тверской областной филармонии. Самое главное отличие филармонических спектаклей – музыка… Ведь артисты не только играют, но и поют.

Обо всех секретах постановки и о тех, кто скрывается за масками, я и узнала в разговоре с режиссером-постановщиком, заслуженной артисткой России Галиной Петровой. Сказать, какая это для нее ёлка, она не смогла. Из 41 года работы в филармонии счет перевалил точно за третий десяток…

Режиссер-постановщик, заслуженная артистка России Галина ПетроваФото: Ирина ТАРАСОВА

- Что касается этого спектакля, то задумка появилась еще в прошлом году. Мне нужно было обдумать все, написать либретто, сочинить стихи. Потом нужно было дать все это композитору, чтобы он сочинил музыку. Почему «Морозко»? Потому что сегодняшние дети не знают эту сказку, а она бесспорно прекрасна – учит хорошему и заставляет делать выводы.

Кроме того, сейчас заканчивается Год театра. А «Морозко» - очень театральная сказка, да и второе высшее образование у меня – режиссер музыкального театра. Конечно, было сложно это сделать именно в филармонии, где нет ни цехов, ни кулис. Тем не менее, мне кажется, что получилось.

Над спектаклем работала огромная команда: наши артисты, музыканты, оркестр под руководством Андрея Кружкова, композитор Константин Тушинок, очень трепетный человек и великолепный музыкант.

"Морозко" в Тверской филармонииФото: Ирина ТАРАСОВА

- Я поразилась, как играют артисты филармонии.

- (смеется) На мой взгляд, наши артисты сейчас могут конкурировать с драматическими актерами, имея колоссальный плюс – музыкальность.

Например, нашего фактурного Деда Мороза с великолепным голосом играет (кстати, первый раз в жизни) Михаил Сорокин. Когда я пригласила его для участия в проекте, он говорил, что не получится. Ну, это ничего, они все так говорят поначалу (смеется). А потом соглашаются, за что мы их и очень любим.

А как вам наша Баба-Яга в мини-избушке? У нас же очень локальные декорации. Утром идут ёлки, а вечером - эстрадная программа. Так и родился вариант переносного домика. А вот с выбором артиста все вообще смешно вышло. Мы искали образ, и тут ко мне заходит Денис Шманай и так, скрипуче, говорит: «Здравствуйте, Галина Сергеевна», что я онемела. Смеялись мы ужасно. Те, кто уже видел спектакль, говорят, что это точное попадание.

А как вам Баба-Яга в мини-избушке?Фото: Ирина ТАРАСОВА

- Некоторых артистов я смогла узнать, только заглянув в титры.

- Отлично, значит мы добились того, чего хотели! Например, Марфушенька? Такая серьезная артистка, потрясающая певица Ольга Атрохова и в таком образе. Однако, еще большим откровениям для зрителей стала роль свахи. Никто не мог угадать, кто же скрывается за округлыми формами и выдающимся накладным носом. А это Заслуженная артистка России Татьяна Скворцова. Когда я ей предложила сыграть её, то сразу сказала, что это, конечно, не её роль. Она очень тонкий человек, который знает меру во всем. А тут нужно было быть совершенно другой. И к моему удивлению, Татьяна согласилась. Я ей только посоветовала одно: «Живи в этом образе». И она это сделала просто блестяще.

О чем это говорит в целом? Что у нас работают очень добрые, очень преданные своему делу люди, огромная команда, которая создавала этот спектакль. И я их всех, а также и жителей нашей области хочу поздравить с наступающим Новым годом. Желаю всем созидания, которое двигает вперед. А движение вперед должно быть обязательно!

Увидеть спектакль «Морозко» можно будет 29 декабря и со 2 до 8 января.

Галина петрова - мы с Морозко желаем вам созидания!Фото: Ирина ТАРАСОВА

"Морозко" в Тверской филармонииФото: Ирина ТАРАСОВА

Настенька – Эммануила ШтукоФото: Ирина ТАРАСОВА

Под шляпкой гриба скрывается артист Сергей ЛевинФото: Ирина ТАРАСОВА

А ты пока отгоняй от Марфушеньки комариков!Фото: Ирина ТАРАСОВА

"Морозко" в Тверской филармонииФото: Ирина ТАРАСОВА

"Морозко" в Тверской филармонииФото: Ирина ТАРАСОВА

"Морозко" в Тверской филармонииФото: Ирина ТАРАСОВА

Колоритная сваха - Татьяна Скворцова. Но сразу так и не поймешьФото: Ирина ТАРАСОВА

"Морозко" в Тверской филармонииФото: Ирина ТАРАСОВА

"Морозко"в Тверской филармонииФото: Ирина ТАРАСОВА