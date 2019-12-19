2019-12-19T15:34:33+03:00
Общество

Картина для зимы печальная: тепло в Твери стоит чрезвычайное

Унылая пора задерживается, мороза и снега нам опять не обещают
Виктория ТУШКОВА
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Вот такой нынче в Тверской области декабрь.Вот такой нынче в Тверской области декабрь.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Декабрь нынче всё чудесатее и чудесатее, как говорила кэрролловская Алиса. Снега не видать, морозов тоже. Водоёмы ушли в режим разморозки, лёд с них сошёл. Да и не мудрено: минувшая среда, например, стала самым тёплым в Тверской области днём 18 декабря за последние сто лет.

Так что бьём рекорды и посуду: чашки с чаем падают из рук от новостей, которыми пестрят местные соцсети и СМИ. В ночь на четверг ветер в Твери и области был такой силы, что срывал вывески, валил деревья и новогодние ёлки. Даже надувного Дедушку Мороза, что установлен у Тверского цирка, не пощадил. Утром 19 декабря его сдувшуюся фигуру обнаружили уныло лежащей на асфальте.

К счастью, на выходных и в начале следующей недели таких ЧП больше не предвидится: стихия успокоится к вечеру пятницы. Но и зимы не ждите. Погода будет чрезвычайно тёплой.

- За восемнадцать дней декабря температура в среднем была выше нормы на 6,7 градуса! - рассказала «КП»-Тверь» доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - В конце рабочей недели своей северной периферией нас задел антициклон, атмосферное давление подросло до 753 миллиметров ртутного столба. Но существенных изменений краткая встреча с антициклоном нам не принесёт. В субботу днём будет +2. Возможны и дожди, и солнце, но всего по чуть-чуть. Атмосферное давление вновь начнёт падать и к воскресенью составит уже 740 миллиметров ртутного столба.

Воскресенье, понедельник, вторник и, скорее всего, среда будут похожи друг на друга как братья. Днём - теплынь, +4...+5. Ночи тоже плюсовые: +2...+3. Ветер южных направлений может принести дожди, но небольшие. В рост атмосферное давление пойдёт со вторника. В ближайшие дни всё равно будет ниже нормы. И, поскольку в такую погоду очень хочется спать, вот вам несколько советов, как взбодриться.

Ешьте шоколад. Желательно чёрный, желательно по чуть-чуть. Эфирные масла сосны, жасмина, мяты, розмарина и лимона тоже отлично бодрят. Накапали на салфеточку и дышим. Главное - не переусердствовать с ароматерапией, если вокруг люди. А ещё побольше двигайтесь и постарайтесь полноценно высыпаться. Скоро праздники, а значит, необходимо быть бодрым и здоровым!

ИСТОЧНИК KP.RU

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