От сердца к сердцу: В Твери заработал Пункт приёма вещей

Время перед Новым годом и Рождеством всегда считалось особым. Временем милости и милосердия. Когда можно и нужно помочь нуждающимся, хоть как-то порадовать их и сделать их жизнь, пусть и на время, но легче.

Неудивительно, что в эти дни и было объявлено о новом проекте в Твери - Приёме вещей для людей, попавших в трудное материальное положение.

О нем и беседуем с одним из инициаторов Ольгой Белоруковой.

- С чего всё началось и почему?

- На самом деле таких организаций, где все помогают друг другу, в Твери несколько. Только я в этом движении с 2012 года. Но все они на уровне города в основном. А у меня был проект побольше. Собранные вещи я развозила и по деревням Калининского района. Собирала то, что по городу не расходилось, и раздавала там. Привозишь обычно и сразу в клуб, и там эти вещи разбирали разные люди, не только многодетные. Сейчас мы тесно сотрудничаем с отделом социальной политики администрации Калининского района. Мне дают конкретные адреса, и я выезжаю туда. Недавно вот были в Даниловском, сегодня я ездила в Полубратово.

- Какие вещи вам можно приносить?

- Скажу так: если у вас есть что-то ненужное, то мы у вас возьмем это и отдадим тому, кому это нужно. Наша команда всегда с благодарностью принимает любую помощь от неравнодушных жителей нашего города. А на селе, уж поверьте, каждой переданной от сердца к сердцу вещи находится применение. Девочки радуются новым красивым платьям, мальчишки теперь могут не сильно переживать, если вдруг порвались школьные брюки (иногда единственные). Если у вас есть ненужная техника или посуда, то тоже примем.

Приёмные дни суббота и воскресенье. Фото: из архива Ольги Белоруковой

- Как называется ваш проект?

- Названия пока никакого нет. Какое-то время мы существовали вместе с «Добрым шкафом», но теперь работаем самостоятельно. «Добрый шкаф», как правило, работает по заявкам учреждений. Например, нужны вещи где-нибудь в приюте. Они собирают и везут. А у нас это обычные люди из города, района, области. Недавно вот мы срочно собрали пакет вещей для мамочки, у которой родился недоношенный третий ребенок. Деньги у них теперь пойдут на лечение ребенка, а вот вещами мы им помогли.

- То есть вы более мобильны и адресны?

- Может быть и так. Ко мне, например, и погорельцы обращаются. Мы быстро собираем вещевую помощь. Денежную не можем, конечно. Кто-то отдает старый телевизор, холодильник, мебель. Вывешиваем фотографии. Кому нужно, забирают в городе. Если не нужно никому в городе, то в районе берут все.

А не так давно две девочки обращались. Им по 18 лет, у них родились детки. А мама ведет асоциальный образ жизни, поэтому они были предоставлены сами себе. Мы им тоже помогли.

Поэтому хочется обратиться ко всем горожанам: в конце уходящего года, разбирая ваш гардероб, чтобы освободить его от ненужных вам вещей, не выбрасывайте ничего! Привозите к нам - в Пункт приёма вещей. Если ваш взрослый гардероб в городе кажется вам скучным и уже немодным - в деревне он будет восприниматься, как с последнего модного показа. Если же вещей у вас набралось много или вы хотите отдать старую технику или мебель, а возможности привезти всё это самостоятельно нет - позвоните нам и наши волонтёры приедут к вам на машине. Ваша помощь будет принята и передана с благодарностью!

Пункт приёма вещей по адресу: Тверь, ул. Вагжанова, д. 7, офис 302.

Приёмные дни - суббота и воскресенье с 11:00 до 16:00.

Контактные телефоны :

+7 904 015-07-54 Ольга

+7 900 110-75-99 Юлия

+7 903 034-50-44 Ольга.