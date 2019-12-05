Председатель Законодательного собрания Тверской области встретился с руководителями волонтёрских объединений региона

Задачи волонтерского движения на ближайшую перспективу, некоторые итоги работы в текущем году и помощь волонтерским организациям со стороны региона – эти и другие вопросы обсуждались в рамках встречи руководителей волонтерских организаций региона с председателем Законодательного Собрания Тверской области Сергеем Голубевым.

В обсуждении принимали участие руководитель регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Анастасия Шумакова, руководитель Тверского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса Спасателей, руководитель Спасательного отряда Тверского государственного медицинского университета Андрей Кудашов, председатель правления волонтерского поисково-спасательного отряда «СОВА» Инна Крафчик, руководитель регионального отделения общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» Никита Радчук.

Председатель областного парламента особо подчеркнул тот факт, что встреча состоялась накануне Дня добровольца (волонтера) в России, который отмечается 5 декабря.

Спикер регионального парламента напомнил, что, помимо федерального законодательства, регулирующего волонтерскую деятельность, в 2018 году на уровне региона принят закон «О добровольческой (волонтерской) деятельности в Тверской области». Именно этот документ определяет основные задачи и направления добровольческой (волонтерской) деятельности на территории Тверской области, причем особое внимание уделяется вопросам организационной и информационной поддержки волонтерского движения.

- Цель нашей встречи – определиться, какие задачи стоят сегодня перед волонтерскими организациями и какую поддержку могут им оказать органы государственной власти на уровне региона. Особый интерес для областного парламента представляют вопросы развития волонтерского движения в муниципальных образованиях, а также то, каким образом мы можем подключать депутатский корпус к тем задачам, которые вы реализуете, - сказал Сергей Голубев. - Мы поддерживаем в Законодательном Собрании мнение губернатора Тверской области, что общественные движения, общественная активность молодежи – это важно и к этим вопросам нужно относиться с особым вниманием.

По мнению спикера областного парламента, добровольческие и волонтерские организации – это один из каналов общественной активности. Более того, по всем опросам общественного мнения у нас в стране порядка 70% населения заявляют, что в принципе готовы стать волонтерами, а активными волонтерами, то есть теми, кто регулярно и осознанно занимается волонтерством, являются 7-8% населения нашей страны. Как отметили участники встречи, в последние годы интерес к волонтерскому движению действительно растет, а волонтерские организации помимо добровольческой деятельности занимаются также обучением своих новых членов.

Спикер Законодательного собрания Тверской области Сергей Голубев. Фото: ЗСТО

Руководитель регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Анастасия Шумакова:

- «Волонтёры Победы» - это некоммерческая организация, одна из самых крупных добровольческих организаций России. Её участники занимаются сохранением исторической памяти, гражданско-патриотическим воспитанием и популяризацией изучения истории с помощью современных форматов. Основой для создания организации стал Всероссийский волонтерский корпус 70-летия Победы, объединявший более 100 тысяч добровольцев. Для продолжения работы проекта, направленного на празднование Дня Победы, добровольцами корпуса было внесено предложение о создании общественного движения «Волонтеры Победы», которое поддержал Президент РФ Владимир Путин. Движение было официально зарегистрировано 28 октября 2015 года. Непосредственно в Твери с 2016 года количество волонтеров выросло до 250 человек и это далеко не предел. У нас есть и муниципальные отделения (десять официально зарегистрировано). Наши волонтеры - это люди, которые готовы работать в постоянном режиме. 12 декабря пройдет областной патриотический форум. Там мы подведем итоги уходящего года и наметим планы на будущее. Мы работаем по шести направлениям, но основная наша деятельность – это помощь и общение с ветеранами Великой Отечественной войны, взаимодействие с ветеранскими организациями. У нас есть подшефные ветераны, которым мы постоянно помогаем, с которыми общаемся.

Руководитель Тверского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса Спасателей, руководитель Спасательного отряда Тверского государственного медицинского университета Андрей Кудашов:

- Всероссийская общественная молодежная организация «Всероссийский студенческий корпус спасателей» – это команда спасения, которая проводит спасательные операции, принимает участие в ликвидации крупных чрезвычайных ситуаций федерального масштаба, проектах МЧС, молодёжных форумах и соревнованиях. Также мы помогаем в обеспечении безопасности на мероприятиях различного уровня и обучаем людей, как правильно действовать при возникновении чрезвычайных ситуаций. Создано наше региональное отделение в 2000 году. Также мы взаимодействуем с поисково-спасательным отрядом «СОВА» в плане поиска пропавших людей. То есть, главная задача – не воспитывать из наших добровольцев супер-спасателей, а помочь им научиться жить и думать в плоскости безопасности, уметь правильно реагировать в ЧС и оказывать помощь тем, кто рядом. Кроме медуниверситета у нас есть отряд на базе тверского политехнического университета, также ведем работу с тверским госуниверситетом.

Председатель правления волонтерского поисково-спасательного отряда «СОВА» Инна Крафчик:

- Отряд «Сова» существует с октября 2011 года. Как общественная организация официально зарегистрирован с декабря 2012 года. Мы занимаемся, по сути, узконаправленной деятельностью по поиску пропавших людей, поскольку как в нашем регионе, так и в стране в целом с этим вопросом есть проблемы из-за нехватки ресурсов у официальных структур. Наша область – одна из самых крупных в ЦФО, к тому же, на её территории есть огромные лесные массивы. Так что наша деятельность по поиску пропавших оказалась весьма полезной. Безусловно, мы не заменяем официальные структуры, а помогаем им.

Тверской актив отряда «Сова» насчитывает около 40 человек – это координаторы и волонтеры, выезжающие на поиски на местности. Отряд «СОВА» имеет действующие структурные подразделения в Кимрах, Ржеве, Удомле, Вышнем Волочке, Бежецке, Лесном, Конаково, Кашине, Кесовой горе, Старице.

Одна из задач – привлекать людей к нашей деятельности: ведь чем больше волонтеров мы обучим, тем больше шансов найти человека живым, оказать ему помощь. Буквально в ближайшие выходные в Конаковском районе будут проходить большие двухдневные учения с инструкторами из Москвы (Центр поиска пропавших людей). К нам присоединяться наши коллеги из Новгородской области – поисково-спасательный отряд «Феникс». В планах на следующий год – провести в Тверской области масштабные учения для отрядов из ЦФО.

Руководитель регионального отделения общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» Никита Радчук:

- Региональное отделение создано 12 апреля 2016 года. С августа 2018 года в каждом муниципальном образовании Тверской области представлены школы, реализующие на своей базе деятельность РДШ. Основная цель – возрождение пионерской организации, но с учетом современных реалий. То есть, объединение всех наших школ в единую организацию и работа по всем возможным направлениям: от гражданской активности (волонтерские акции и мероприятия на базе школ) до военно-патриотического воспитания (деятельность направлена на работу с военно-патриотическими отрядами в школах, включая выездные мастер-классы, организацию общегородских и межрайонных мероприятий с партнерами). Мы работаем практически со всеми волонтерскими и общественными организациями региона. Например, немало наших ребят являются членами движения «Волонтеры Победы». В этом году в рамках нацпроекта «Образование» проходил конкурс «Добро не уходит на каникулы», одним из организаторов которого стало Российское движение школьников. 21 волонтерский отряд из школ региона принял участие в этом конкурсе. Они достойно показали себя на федеральном уровне и по итогам девять образовательных организаций получат в этом году гранты на реализацию волонтерской деятельности.

В рамках встречи ее участники высказали ряд предложений по дальнейшему развитию волонтерской деятельности на территории региона. Завершая обсуждение, председатель областного парламента Сергей Голубев выразил уверенность, что это не последняя встреча в подобном формате, отметив всю полезность и важность состоявшейся дискуссии.