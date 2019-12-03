Калининская АЭС: более 650 млн рублей составила дополнительная выручка в ноябре

Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) – 95,22% (при плане 67,95%). Таким образом, дополнительная выручка составила более 650 млн рублей.

За прошедший месяц в энергосистему отпущено 2,607 млрд кВт*ч электроэнергии, что на 15% больше, чем в октябре текущего года. Для выработки такого же количества электроэнергии на тепловой электростанции, понадобилось бы порядка 800 тысяч тонн каменного угля. Производство электроэнергии на АЭС позволяет сократить выбросы в атмосферу таких вредных веществ, как пыль, дым, сернистый газ, окись азота и диоксид углерода, которые появляются в результате сжигания органического топлива на ТЭЦ.

С начала 2019 года энергоблоки Калининской АЭС выработали 28,950 млрд кВт*ч электроэнергии, в энергосистему отпущено 27,420 млрд кВт*ч. В региональном объеме выработки электроэнергии атомная станция увеличила свою долю до 83,45%, что на 4,27% больше, чем в прошлом месяце.

В настоящее время в работе находятся энергоблоки № 2, 3 и 4 Калининской АЭС. На энергоблоке № 1 ведется плановый капитальный ремонт. Радиационный фон в районе расположения атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Калининская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе Калининской атомной станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый. Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.