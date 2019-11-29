2019-11-29T13:02:02+03:00
Общество

На Калининской АЭС обсудили внедрение новой модели управления на российских атомных станциях.

Внедрение новой модели менеджмента - интегрированной системы управления (ИСУ) стало ключевой темой первого ежегодного семинара по обмену опытом в области развития ИСУ Концерна «Росэнергоатом», который прошел на Калининской АЭС 27 ноября 2019 г.
Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
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Участники семинараУчастники семинара
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В работе семинара приняли участие представители АО «Концерн Росэнергоатом», восьми атомных станций России, а также АО «Консист-ОС».

Интегрированная система управления объединяет все элементы деятельности организации - безопасность, качество, охрану труда, экологию, физическую защиту, экономику, энергетическую эффективность, социальную ответственность и другие процессы. Она обеспечивает возможность достижения целей и осуществления миссии предприятия.

«Управление процессами позволяет концентрироваться не на работе каждого из подразделений, а на результатах работы организации в целом», - отметил Владимир Блинков, директор по качеству АО «Концерн Росэнергоатом». Он рассказал, что для оценки результативности достижения целей используются показатели процессов, благодаря которым фиксируются отклонения значимых для безопасности показателей и принимаются меры по их устранению. ИСУ разработана, внедрена, поддерживается и непрерывно совершенствуется в соответствии c требованиями международных, национальных документов, а также документов эксплуатирующей организации.

В ходе семинара участники рассмотрели широкий круг вопросов: функционирование и развитие ИСУ на атомных станциях, сертификация системы качества, реализация программ обеспечения качества АЭС и подрядных организаций. Особое внимание было уделено опыту внедрения новой модели управления на предприятиях.

Рассказывая о лучших практиках и наработках, заместитель главного инженера Калининской АЭС Сергей Молотов представил новый формат проведения аудитов, повышающий результативность проверок и позволяющий сократить их количество.

Подводя итоги, Владимир Блинков подчеркнул, что ИСУ находится в постоянном развитии и совершенствовании. «Мы не останавливаемся на достигнутом, постоянно совершенствуем свою деятельность и стремимся к высокой степени интеграции системы управления. ИСУ в этом плане открывает новые возможности как для руководителей, так и для персонала», - сказал В. Блинков.

В ходе семинара участники затронули в обсуждениях ряд важных вопросов

В ходе семинара участники затронули в обсуждениях ряд важных вопросов

Калининская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе Калининской атомной станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый. Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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