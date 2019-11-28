От текстильного техникума до промышленно-экономического колледжа за сто лет.

СЕМЁНОВА Ирина Николаевна преподаватель высшей категории, почетный работник среднего профессионального образования

Тверской промышленно-экономический колледж уютно расположился на улице Спартака, на берегу речки Тьмаки. Место это в старину называли Рождественскими горками. Сегодня здесь целый студенческий городок с главным административно-учебным корпусом, общежитием, спортивной площадкой.

Колледж - одно из старейших в городе учебных заведений, без которого и город наш представить сложно. Ведь Тверь в середине 19 века стала крупным текстильным центром страны, а значит, нужны были специалисты данного профиля. И действительно, в 20 веке каждый второй работник на текстильных фабриках города и области был выпускником нашего колледжа.

Он открылся в теперь уже далёком 1920 году и стал готовить инженеров прядильного и ткацкого производства по вечерней форме обучения. В 1930 году появляется дневное отделение. Вместе со страной за столетие своего существования колледж пережил многое: становление советской власти, новых форм хозяйственной деятельности, суровые годы оккупации города фашистами, тяжёлые послевоенные годы. Выпускники колледжа становились ведущими специалистами текстильных предприятий города, области и страны, поднимали из руин промышленность, восстанавливали разрушенное войной хозяйство.

90-е годы стали для учебного заведения, как и для всей страны, временем коренных перемен и реформ. Колледж выжил и даже обрёл особую популярность и востребованность. Это было не просто, и помогла в те непростые годы мудрость и дальновидность нашего руководителя Куриловой Антонины Анатольевны. Это по её инициативе была открыта новая специальность «Моделирование и конструирование одежды», и сразу конкурс при поступлении стал доходить до 5-6 человек на одно место.

Обновился преподавательский состав, влились в коллектив увлечённые, любящие своё дело люди, которые с энтузиазмом приняли предложение директора по созданию Студенческого дома моделей. Студенты рисовали эскизы моделей одежды, отшивали их, создавали коллекции, научились в собственной школе демонстраторов одежды показывать эти коллекции на подиумах города, области, страны. В конкурсах любого уровня мы становились победителями, покорили подиумы Германии, Чехии, Англии, Китая, Италии.

Студенческий дом моделей стал визитной карточкой колледжа. Постепенно появились и другие востребованные на рынке труда и у молодёжи специальности.

Менялись времена, эпохи, политические деятели, но неизменной оставалась задача педагогического коллектива - обучать квалифицированных специалистов и воспитывать достойных людей для общества.

Промышленно-экономический колледж сегодня - это современное многопрофильное учебное заведение, в котором обучаются свыше 1500 студентов по трём направлениям: IT, экономическое и творческое.

Мы гордимся своим учебным заведением, своим директором Куриловой Антониной Анатольевной и говорим, что наши студенты, как и везде, разные, но они лучшие, а другие у нас и не задерживаются надолго.

Достойно встретить почётный юбилей, уверенно вступить во второе столетие нам помогает формула успеха. А она проста: требовательный, строгий к себе и подчинённым, справедливый руководитель и квалифицированный, постоянно работающий над собой педагогический коллектив.