Пенсионеры в Тверской области без работы не останутся

Вахтёр, ночной сторож, гардеробщик, в лучшем случае – консьерж или гувернёр. Перечень профессий, работать по которым может устроиться сегодня пенсионер, невелик. А если не брать в расчёт города-миллионники – и того меньше. Ну какие могут быть консьержи и гувернёры где-то на периферии Тверской области? И тем не менее наш регион едва не попал в первую двадцатку среди субъектов РФ в рейтинге привлекательности рынка труда для пенсионеров, заняв 21-ю строчку списка.

Исследование опубликовало агентство «РИА-Рейтинг». На первых местах списка обосновались Москва и Санкт-Петербург. Тройку замыкает Ленинградская область, а Подмосковье следует прямиком за ней. Самыми непривлекательными по части работы для пенсионеров оказались Тыва, Чечня, Алтай и Карелия.

Возможно, на то, что Тверская область оказалась на 21-й позиции, в первую очередь повлияла ситуация с общей безработицей, показатели которой у нас довольно оптимистичны и стабильны. Если в среднем по России безработица держится на уровне 4,5% (данные Росстата за сентябрь), то в Тверской области - 3,5%. То же рейтинговое агентство в недавнем исследовании безработицы среди регионов России поместило нас на десятую строчку среди регионов с самыми низкими показателями безработицы. Тыва, регион-аутсайдер по привлекательности рынка труда для пенсионеров, в рейтинге общей безработицы также стояла недалеко от конца списка - на 81-м месте из 85, а Чеченская Республика в обоих рейтингах занимает предпоследнюю строчку.

Составители исследования также отмечают, что для ранжирования регионов анализировали ещё несколько параметров, в частности фактическую занятость пенсионеров, уровень их зарплат, а также здоровье и долголетие пожилых людей. Всего было учтено девять показателей, из которых для каждого региона вывели индекс. Для Тверской области это 52,8, для Москвы - 79,9, для Тывы - 19,2.

А КАК У СОСЕДЕЙ

Среди граничащих с Тверской областью субъектов выше нас в списке поднялось только Подмосковье. Схожие с Верхневолжьем показатели у Ярославской области, но этот регион разместился всё-таки на строчку ниже.

Московская область - 4-е место, индекс 64,8.

Тверская область - 21-е место, индекс 52,8.

Ярославская область - 22-е место, индекс 52,6.

Новгородская область - 40-е место, индекс 45,8.

Смоленская область - 42-е место, индекс 45,5.

Псковская область - 48-е место, индекс 42,7.

Вологодская область - 61-е место, индекс 35,8.

Что же на деле? Всем известны случаи, когда пенсионерам отказывали в приёме на работу по причине возраста. Законодательно это запрещено, но при прочих равных условиях работодатель всё-таки выберет специалиста помоложе.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Ирина АЛЁШИНА, доцент кафедры социологии и социальных технологий ТГТУ:

- Если вы просмотрите объявления с привлечением пенсионеров на низкооплачиваемые должности, то поймёте, что найти работу у наших пенсионеров возможность есть. Им предлагают должности вахтёров, уборщиц, сторожей, то есть те, на которые молодёжь не идёт. Другой вопрос, насколько они хотят пользоваться этими предложениями, ведь многие идут на работу, не только чтобы подзаработать, но и для того, чтобы не быть в одиночестве. Вполне возможно, что рейтинг отражает действительность для крупных городов региона. Правда, цифры, характеризующие уровень нашей безработицы, выглядят сомнительно. И конечно, на периферии ситуация совсем не такая. В малых городах Тверской области пенсионерам не светит никакой работы - найти бы её людям, ещё не достигшим пенсионного возраста.