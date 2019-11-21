Гаишники и медики Твери попытались объяснить необходимость в дорогих анализах

Известие о том, что вступает в силу приказ минздрава о новом порядке освидетельствования у нарколога, вызвало у водителей бурю негодования и панический ажиотаж. Автомобилисты шли на областной наркодиспансер приступом, простаивали многочасовые очереди в попытке успеть взять справку «за дёшево», не делая дорогие анализы, которые теперь будут необходимы для её получения.

Происходящее мало кто понимал. Почему анализы стоят таких занебесных денег - в районе четырёх тысяч рублей? Зачем это вообще?

Чтобы снизить градус народного возмущения и объяснить смысл навязывания водителям лишних и бессмысленных трат (именно так восприняли это в народе), в областном Управлении ГИБДД была собрана пресс-конференция.

На вопросы по медицинской части отвечала главный врач Тверского областного клинического наркодиспансера Вера Честнова. Со стороны Госавтоинспекции слово держал начальник областного Управления ГИБДД Денис Черных.

На вопросы отвечали главный врач Тверского областного клинического наркодиспансера Вера Честнова и начальник областного Управления ГИБДД Денис Черных.Фото: Виктория ТУШКОВА

- Лабораторные методы исследований дороги в себестоимости. Расходных материалов на данные анализы уходит много, и все они закупаются только согласно законодательству о госзакупках. Мы не можем купить их в обход официальных торгов, пусть даже и дешевле. От того и формируется цена, - объяснила Вера Честнова. - Делать такие анализы могут только государственные и муниципальные медучреждения, все справки проходят через официальную базу, в случае подлога это станет известно.

Главврач наркодиспансера также добавила, что основная суть нововведения для неё, как для медика, состоит в профилактике употребления наркотиков и алкоголя.

- Чтобы получить справку, человеку придётся быть трезвым какое-то время. Это отличный шанс подумать о том, а надо ли ему пить или употреблять наркотики вообще, - уверена Вера Честнова.

Новая процедура медобследования должна стать частью работы по исключению из дорожного движения алкоголиков и наркоманов, говорят в ГИБДД. Но конкретную зависимость между разовыми анализами и присутствием пьяных за рулём уловить сложно.

- Это новшество призвано ужесточить допуск к управлению автомобилем алкоголиков и наркоманов. Сейчас есть люди, которые имеют стойкие противопоказания к вождению машины и тем не менее проходят медобследование. Такого быть не должно, - сказал Денис Черных.

Но будет ли действительно эффективна проверка, которая проводится раз в десять лет при замене прав? Заплатить же за анализы так или иначе придётся всем: и алкоголикам, и наркоманам, и тем, кто ради получения справки провёл в трезвости десять-двадцать дней, а потом вновь пустился во все тяжкие, и добропорядочным водителям, которые, что называется, за рулём ни-ни.

Есть и ещё один момент: сложный анализ крови на фермент, характеризующий степень пристрастия человека к алкоголю, можно сделать только в Твери. Для этого все районные ЦРБ должны будут заключить договоры с областным наркодиспансером и переправлять сданную местными водителями кровь туда. Сколько сложностей возникнет здесь и как повлияет на скорость получения справки водителями с периферии Тверской области, покажет время.