Для водителя Твери медицинская справка на права обойдётся в 7000 рублей

22 ноября вступает в силу Приказ Минздрава РФ от 10.09.2019 года № 731, регламентирующий новый порядок медосвидетельствования, необходимого водителям для получения или замены прав.

В преддверии этой даты у дверей тверского наркодиспансера стояла очередь под сотню человек. Оно и понятно: успевшим получить справку старого образца замена прав обойдётся в несколько раз дешевле.

Дело в том, что теперь одним днём получить справку, что вы не алкоголик или наркоман, не получится. Теперь для этого необходимо сделать анализы. Естественно, не бесплатные.

Забор крови, забор мочи и осмотр доктора. Все анализы будут проводиться в наркодиспансере.

- Необходимо будет сдать кровь на CDT, это фермент печени, показывающий, не злоупотребляете ли вы алкоголем. А также мы сделаем анализ мочи на содержание наркотических веществ, - рассказали в Тверском областном наркологическом диспансере. - Анализ мочи будет готов практически сразу, а вот CDT делается обычно от трёх до пяти суток.

За результатами анализов и заключением нужно будет прийти ещё раз, что, конечно, тоже не очень удобно. Известят ли вас по электронной почте или сразу скажут, в какой день приходить - точного порядка сами медики пока не знают. Но цена анализов и получения заключения врача наркодиспансера уже известна - порядка 4000 рублей.

Очередь в наркодиспансер: люди хотят успеть получить справки по старым правилам и старым ценам.Фото: Виктория ТУШКОВА

Это, мягко говоря, весьма существенное подорожание: до вступления в силу данных нововведений справка стоила всего 250 рублей.

Теперь, чтобы получить или поменять права, придётся отдать 4 тысячи рублей за справку в наркодиспансере, 250 - за справку в психоневрологическом диспансере, от 500 до 1000 рублей - за общую справку и 2 тысячи рублей госпошлины. Итого около семи тысяч целковых! А то и больше - тут уж как повезёт с клиникой, выдающей общую справку.

Водители этому нововведению, конечно, не рады и в большинстве своём называют очередным способом отъёма денег у населения.

- Дорого! Не только для пенсионеров, но и для молодых, семейных людей. Да и лишний раз в диспансер ехать придётся, с работы отпрашиваться, - сетует профессиональный водитель Александр Сорокин, но тут же добавляет, что сделать анализы придётся: против закона не попрёшь и с машиной не расстанешься.

Что касается автошкол, они всерьёз ожидают спада желающих получить водительские удостоверения.

- Все владельцы автошкол несколько шокированы. Практика показывает, что на желание либо нежелание получить водительские права влияет даже изменение цены за обучение на одну-две тысячи рублей. А водительское удостоверение вместе с платой за автошколу будут стоить около 30 тысяч рублей! Это неподъёмная цена для жителей Твери и области, - уверен руководитель одной из городских автошкол Александр Коблашов. - Есть и другие вопросы: откуда взялась такая цена за анализы? Какова их реальная себестоимость? А раньше, выходит, это был формальный подход к освидетельствованию, и сейчас мы в этом откровенно признаёмся? Пока данное изменение порядка получения справки больше похоже на чьё-то желание обогатиться, а не на намерение эффективно выявлять алкоголиков и наркоманов. Если бы была назначена адекватная цена, от этого была бы польза.

Владельцы автошкол, по словам Александра Коблашова, уверены в том, что дорогие анализы повлекут рождение новых серых схем в получении прав и наверняка спровоцируют отток желающих честно учиться на водителя. Чего уж говорить о водителях-пенсионерах, совсем не многим из них теперь будет по силам заменить просроченное водительское удостоверение.