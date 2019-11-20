В Твери стартовал новый литературный проект «Осторожно: поэзия!»

Поэзии и хороших людей много не бывает. Именно это стало и основным на новом проекте издательства «Рэд» - «Осторожно: поэзия!», который стартовал в Твери 17 ноября. «Комсомольская правда» Тверь», на правах партнёра, инициативу всячески приветствует и поддерживает.

Цикл литературных вечеров под общим названием «Осторожно: будущее!» начался с Вечера авангардной поэзии, той самой, что пробуждалась всегда в смену эпох и эстетик. Главным спикером открытия проекта стала тверская поэтесса, автор нескольких поэтических сборников Полина Громова, выпускница филологического факультета, кандидат филологических наук, доцент кафедры основ издательского дела и литературного творчества, автор многих монографий, лауреат международных фестивалей и конкурсов.

- Книгу «Осторожно, поэзия!» я позиционирую именно как сборник авангардной поэзии. Отсюда и название первой встречи... И первым, конечно, встает вопрос: а что же мы называем словом «авангард»? Это слово существует в русском языке уже не одно столетие, но при этом оно ассоциируется с чем-то новым, с чем-то необычным, ярким и шокирующим. Почему так получается? Потому что авангард – это понятие относительное, - уверена Полина Громова. - Благодаря школьной программе, мы при слове «авангард» вспоминаем футуристов – Маяковского, Бурлюка, Хлебникова. Но при этом сам Серебряный век целиком был авангардным по отношению к предыдущему времени. Каждая новая эпоха будет авангардной по отношению к предыдущей. Пушкин со своей пушкинской плеядой – они назывались «Обществом безвестных литераторов», нам они известны как «Арзамас» - Баратынский, Дельвиг, Пущин, Чаадаев – тоже были авангардным явлением по отношению к Державину, Крылову, Шишкову, Шаховскому и другим авторам классических стихов. Это все смена эпох, смена эстетик. Пушкин умудрился сам относительно себя стать авангардом. Если мы посмотрим пушкинские стихотворения, написанные в лицее, то это классицизм. А уже более поздние его романтические стихотворения можно отнести к авангарду. Интересно выявить особенности авангарда как явления. В каждую эпоху это есть, это появляется и повторяется. Есть какие-то общие вещи, которые будут и у поэтов пушкинской эпохи, и у футуристов, и у нас.

Вячеслав Дорогов (слева) был эмоционаленФото: Ирина ТАРАСОВА

В течение всего вечера гости и поэты искали признаки «авангарда» в своих и чужих стихах. А затем встреча переросла в дружескую беседу. К "открытому микрофону" могли подойти все желающие. В итоге кроме молодых тверских поэтов (Гюльнар Гурбановой, Анастасии Ильиных, Вячеслава Дорогова, Маргариты Годустовой) в этот день выступали и просто случайные гости кафе, и даже дети.

И этому нашлось объяснение.

- Если вы обратили внимание, то главный логотип проекта - значок радиации. А все потому, что поэзия заражает... Мне бы очень хотелось, чтобы ядерная энергия слова продолжила передаваться от встречи к встрече, объединяя вокруг себя талантливых людей, - отметила в заключении Полина Громова.

Кстати, первым блин комом не получился. Более того, вместо блина в финале встречи были огромный торт и рождение новой традиции: каждый выступающий автор будет получать в подарок кружку со своими стихами.

Вторая встреча состоится 1 декабря все там же - в кафе «Теплый дом» (Новоторжская ул., 8) в 17.00. Вход свободный.

Чтобы стать участником проекта, заявитесь в группу проекта «Осторожно: поэзия!» в социальной сети Вконтакте.

Поэт Гуля Гурбанова поделилась своим творчествомФото: Ирина ТАРАСОВА

Поэт Маргарита Годустова поделилась своим творчествомФото: Ирина ТАРАСОВА

На первой встрече родилась и первая традиция - каждому выступающему автору дарят в подарок кружку с его стихамиФото: Ирина ТАРАСОВА

Приятный подарок первому поэту проектаФото: Ирина ТАРАСОВА

Было уютно...Фото: Ирина ТАРАСОВА

Вторая встреча пройдет 1 декабряФото: Ирина ТАРАСОВА

Сладкий сюрприз вечераФото: Ирина ТАРАСОВА

Угостили каждого гостяФото: Ирина ТАРАСОВА

Досталось и "Комсомольской правде", как партнеру проектаФото: Ирина ТАРАСОВА

В Твери стартовал новый литературный проект «Осторожно: поэзия!»Фото: Ирина ТАРАСОВА