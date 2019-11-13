2019-11-12T16:29:19+03:00
Общество

У Твери украли самобытность

Редактор «КП»-Тверь» проводит параллели между утраченным трамваем и своеобразием нашего города
Олег ЗИНЧЕНКО@OzinTverРедактор "КП"-Тверь"
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Автор этих строк Олег Зинченко, всегда был сторонником трамвайного движения в Твери.Автор этих строк Олег Зинченко, всегда был сторонником трамвайного движения в Твери.Фото: Алёна ЗИНЧЕНКО
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Казалось бы, трамвай - всего лишь сложный агрегат на службе человека. Но как всё, что окружает нас, со временем трамвай оброс традициями, воспоминаниями, приметами…

117 лет тверские трамваи напоминали о себе вежливыми звонками, скрипом металла на поворотах, перестуками на стыках. 117 лет…

Для кого-то звук трамвая утром на разворотном кольце был сигналом к подъёму на работу, для кого-то ночной ремонтный трамвай напоминал, что пора домой. А встречи на остановках, а битком забитые в час пик сдвоенные и строенные вагоны, а неторопливый бег вагончиков по древнему городу, а влюблённые парочки, которые просто катались на трамваях…

Для многих, кто возвращался в Тверь из поездок, появление трамвая на привокзальной остановке становилось тем самым: всё, я дома!

И впервые приехавшим в Тверь трамвай говорил о солидности города, потому что трамваи, как и метро, - это удел хозяев, а не приказчиков…

Переживший оккупацию трамвай и восстановление его регулярного движения в 1945 году для живущих тогда стало ещё одним осязаемым доказательством нашей Победы и долго было напоминанием о ней…

Да, трамвай для Твери был больше чем просто транспорт, это был один из основных знаков нашей самобытности. И прекратив движение трамваев, демонтировав пути, сняв контактную сеть, у нас так просто и вероломно украли эту самобытность...

И если однажды трамвайное движение в Твери всё-таки восстановят и пошуршат по Твери новые вагончики, оборудованные по супер-пупер последнему слову техники, они, увы, никогда не заменят тех наших настоящих тверских трамвайчиков, которые были до краёв наполнены жизнью, а не новомодными штучками.

Ведь человек остаётся человеком, пока ему есть что вспоминать, иначе он ничем не будет отличаться от скотины.

2018 год - 117 лет с трамваем, 2019 год - первый год без трамвая...

ИСТОЧНИК KP.RU

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