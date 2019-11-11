Высокотехнологичные заказы для Китая и пешеходный мост для Ржева
Генеральный директор ПАО «Электромеханика» Виктор Константинов и его заместитель Роман Крылов не только входят в руководство крупнейшего в Ржеве машиностроительного предприятия, но и являются депутатами Законодательного Собрания Тверской области. Большинство ржевитян знают их лично – по делам и исключительно уважительному отношению к родному городу.
Публичное акционерное общество «Электромеханика» – это многофункциональное универсальное машиностроительное предприятие, специализирующееся на разработке и изготовлении сложного высокотехнологичного наукоёмкого оборудования и интеллектуальной научно-технической продукции. Можно сказать, что ПАО «Электромеханика» формирует будущее отечественного машиностроения в высокотехнологичной сфере.
В этом году ПАО «Электромеханика» принимало активное участие в международных специализированных выставках как в России, так и за рубежом (в Германии), в рамках которых представляло макеты плазменной установки типа УЦР (Гранула) для получения металлических порошков (гранул) высокореакционных металлов и титановых сплавов методом центробежного распыления.
Надо сказать, что серия установок типа «Гранула» широко востребована научно-техническими учреждениями и производственными комплексами в России и за её пределами. К примеру, в момент нашего знакомства с цехами ПАО «Электромеханика» на сборке находились две такие установки: одна на экспорт (заказчик – КНР), вторая – для Всероссийского института авиационных материалов.
- На сегодняшний день в мире это самое высокопроизводительное серийно выпускаемое оборудование для получения гранул. Гранулы в основном используются для производства деталей по так называемым аддитивным технологиям (аддитивные технологии – это послойное наращивание и синтез объекта с помощью компьютерных 3d технологий), - рассказывает заместитель генерального директора по производству ПАО «Электромеханика» Николай Чупятов. - Та технология для производства гранул, которую мы предлагаем, в Европе пока не освоена. Там используют другие методы получения порошка, в частности, газовое распыление. Могу сказать, что наше оборудование более производительное – в три с лишним раза превышает производительность европейских аналогов. При этом качество порошка значительно превосходит своих конкурентов.
Как пояснил Николай Чупятов, с помощью полученных на установке гранул осуществляется печать на 3D-принтере любых деталей сложных конфигураций, которые невозможно получить механической обработкой или литьем. Кроме того, эти порошки можно использовать в других технологиях - например, как катализаторы, как легирующие элементы (то есть, химические элементы, вводимые в состав сплавов для придания им определенных свойств). Но в основном это, конечно, технологии 3D-печати. Иными словами, это профессиональное оборудование для высокотехнологичных отраслей промышленности.
По словам Николая Чупятова, цикл изготовления такого оборудования – порядка 10 месяцев. Оно пользуется большим спросом: ежегодно отгружается по две-три единицы оборудования данного класса только в КНР. В текущем году – это уже третья поставка.
Коллектив ПАО «Электромеханика» принимает самое активное участие в жизни города, а депутаты областного парламента Виктор Константинов и Роман Крылов никогда не остаются в стороне от городских проблем и тех вопросов, с которыми к ним обращаются жители.
Так, уже несколько лет подряд ПАО «Электромеханика» участвует в установке детских площадок и площадок для занятий воркаутом во дворах. И это стало своего рода традицией.
- На данный момент установлено порядка десяти детских площадок, плюс пять площадок для занятий воркаутом, - говорит заместитель генерального директора по управлению активами ПАО «Электромеханика», депутат Законодательного Собрания Тверской области Роман Крылов. – А в середине сентября был официально открыт новый современный пешеходный мост через реку Холынку (в районе стадиона «Горизонт»).
В середине сентября был официально открыт новый современный пешеходный мост через реку Холынку, дар предприятия родному Ржеву. Фото: ЗС ТО
Помимо работ по укреплению и установке основной конструкции моста, проведено благоустройство прилегающей территории: вывезен мусор, спиленные деревья, расчищен берег. Здесь же установлены скамейки и фонари, изготовленные по индивидуальным эскизам с логотипами города Ржева. Весной планируется высадить молодые деревья.
Этот отличный подарок ржевитянам сделала инициативная группа предпринимателей, в которую наряду с руководителями ПАО «Электромеханика» входят директора еще нескольких ржевских предприятий.
– Уже сейчас мы с моим коллегой Романом Крыловым формируем комплекс работ на следующий год, продумываем вопросы дальнейшего улучшения дворовых территорий, благоустройства города в целом. Продолжим установку дополнительных детских площадок, площадок для воркаута, веранд для детских дошкольных учреждений. Планируем войти в программу «Развитие школьного образования», один из акцентов которой – именно дошкольное образование. По сути, рассматриваем возможность финансирования из разных источников, в том числе привлечение средств депутатских фондов, средств инвесторов, инициативной группы предпринимателей, которая была создана в городе несколько лет назад, - резюмирует генеральный директор ПАО «Электромеханика», заместитель председателя Законодательного Собрания Тверской области Виктор Константинов.
Город преображается, и это очевидно. Впереди у депутатов областного парламента Виктора Константинова и Романа Крылова, их коллег из обновленной Ржевской городской Думы еще много планов, которые предстоит реализовать.
Заместитель председателя Законодательного собрания Тверской области, генеральный директор ПАО «Электромеханика» Виктор Константинов
Депутат Законодательного собрания Тверской области, заместитель генерального директора ПАО "Электромеханика" Роман Крылов. Фото: пресс-служба ЗС ТО
ИСТОЧНИК KP.RU