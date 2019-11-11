Высокотехнологичные заказы для Китая и пешеходный мост для Ржева

Генеральный директор ПАО «Электромеханика» Виктор Константинов и его заместитель Роман Крылов не только входят в руководство крупнейшего в Ржеве машиностроительного предприятия, но и являются депутатами Законодательного Собрания Тверской области. Большинство ржевитян знают их лично – по делам и исключительно уважительному отношению к родному городу.

Публичное акционерное общество «Электромеханика» – это многофункциональное универсальное машиностроительное предприятие, специализирующееся на разработке и изготовлении сложного высокотехнологичного наукоёмкого оборудования и интеллектуальной научно-технической продукции. Можно сказать, что ПАО «Электромеханика» формирует будущее отечественного машиностроения в высокотехнологичной сфере.

В этом году ПАО «Электромеханика» принимало активное участие в международных специализированных выставках как в России, так и за рубежом (в Германии), в рамках которых представляло макеты плазменной установки типа УЦР (Гранула) для получения металлических порошков (гранул) высокореакционных металлов и титановых сплавов методом центробежного распыления.

Надо сказать, что серия установок типа «Гранула» широко востребована научно-техническими учреждениями и производственными комплексами в России и за её пределами. К примеру, в момент нашего знакомства с цехами ПАО «Электромеханика» на сборке находились две такие установки: одна на экспорт (заказчик – КНР), вторая – для Всероссийского института авиационных материалов.

- На сегодняшний день в мире это самое высокопроизводительное серийно выпускаемое оборудование для получения гранул. Гранулы в основном используются для производства деталей по так называемым аддитивным технологиям (аддитивные технологии – это послойное наращивание и синтез объекта с помощью компьютерных 3d технологий), - рассказывает заместитель генерального директора по производству ПАО «Электромеханика» Николай Чупятов. - Та технология для производства гранул, которую мы предлагаем, в Европе пока не освоена. Там используют другие методы получения порошка, в частности, газовое распыление. Могу сказать, что наше оборудование более производительное – в три с лишним раза превышает производительность европейских аналогов. При этом качество порошка значительно превосходит своих конкурентов.

Как пояснил Николай Чупятов, с помощью полученных на установке гранул осуществляется печать на 3D-принтере любых деталей сложных конфигураций, которые невозможно получить механической обработкой или литьем. Кроме того, эти порошки можно использовать в других технологиях - например, как катализаторы, как легирующие элементы (то есть, химические элементы, вводимые в состав сплавов для придания им определенных свойств). Но в основном это, конечно, технологии 3D-печати. Иными словами, это профессиональное оборудование для высокотехнологичных отраслей промышленности.

По словам Николая Чупятова, цикл изготовления такого оборудования – порядка 10 месяцев. Оно пользуется большим спросом: ежегодно отгружается по две-три единицы оборудования данного класса только в КНР. В текущем году – это уже третья поставка.

Коллектив ПАО «Электромеханика» принимает самое активное участие в жизни города, а депутаты областного парламента Виктор Константинов и Роман Крылов никогда не остаются в стороне от городских проблем и тех вопросов, с которыми к ним обращаются жители.

Так, уже несколько лет подряд ПАО «Электромеханика» участвует в установке детских площадок и площадок для занятий воркаутом во дворах. И это стало своего рода традицией.

- На данный момент установлено порядка десяти детских площадок, плюс пять площадок для занятий воркаутом, - говорит заместитель генерального директора по управлению активами ПАО «Электромеханика», депутат Законодательного Собрания Тверской области Роман Крылов. – А в середине сентября был официально открыт новый современный пешеходный мост через реку Холынку (в районе стадиона «Горизонт»).

В середине сентября был официально открыт новый современный пешеходный мост через реку Холынку, дар предприятия родному Ржеву. Фото: ЗС ТО

Помимо работ по укреплению и установке основной конструкции моста, проведено благоустройство прилегающей территории: вывезен мусор, спиленные деревья, расчищен берег. Здесь же установлены скамейки и фонари, изготовленные по индивидуальным эскизам с логотипами города Ржева. Весной планируется высадить молодые деревья.

Этот отличный подарок ржевитянам сделала инициативная группа предпринимателей, в которую наряду с руководителями ПАО «Электромеханика» входят директора еще нескольких ржевских предприятий.

– Уже сейчас мы с моим коллегой Романом Крыловым формируем комплекс работ на следующий год, продумываем вопросы дальнейшего улучшения дворовых территорий, благоустройства города в целом. Продолжим установку дополнительных детских площадок, площадок для воркаута, веранд для детских дошкольных учреждений. Планируем войти в программу «Развитие школьного образования», один из акцентов которой – именно дошкольное образование. По сути, рассматриваем возможность финансирования из разных источников, в том числе привлечение средств депутатских фондов, средств инвесторов, инициативной группы предпринимателей, которая была создана в городе несколько лет назад, - резюмирует генеральный директор ПАО «Электромеханика», заместитель председателя Законодательного Собрания Тверской области Виктор Константинов.

Город преображается, и это очевидно. Впереди у депутатов областного парламента Виктора Константинова и Романа Крылова, их коллег из обновленной Ржевской городской Думы еще много планов, которые предстоит реализовать.

Заместитель председателя Законодательного собрания Тверской области, генеральный директор ПАО «Электромеханика» Виктор Константинов