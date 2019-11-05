Вот в чём суть: не пытайся в Твери налево свернуть

Тверские водители активно обсуждают в соцсетях изменения схем дорожного движения в областной столице. Большие споры разгорелись относительно двух точек -пересечения проспекта Победы с проездом Швейников, где нарисовали новую разметку и установили светофор, а также улицы Благоева, которую с недавних пор рассекла сплошная линия, запрещающая левые повороты.

«КП»-Тверь» побывала на этих улицах, чтобы разобраться, как работают новые схемы движения.

Проспект Победы - проезд Швейников

Основная претензия автомобилистов состоит в том, что, следуя по проспекту Победы от Волоколамского шоссе в сторону площади Капошвара, теперь нельзя повернуть налево, на улицу Александра Попова - это запрещает двойная сплошная линия дорожной разметки. Чтобы попасть на улицу Попова, можно развернуться чуть дальше, на новом светофоре, установленном на пересечении проспекта Победы с проездом Швейников. Для этого нужно перестроиться в левую полосу движения и дождаться (это важно!) разрешающего сигнала светофора - поворотной стрелки. Она загорается отдельно от сигнала, разрешающего движение прямо.

Пользователи соцсетей и читатели «КП-Тверь» также посетовали, что перед светофором теперь скапливается пробка из желающих попасть на улицу Попова или просто развернуться.

Наша ревизия показала: пробки нет. Оговоримся, правда, что выезжали на место мы не в час пик. Но проблемы обнаружились в дисциплинированности самих водителей. Например, не все своевременно перестраиваются на нужную полосу, хотя пока это можно списать на отсутствие привычки. Были и откровенные нарушения: нам удалось застать лихача, развернувшегося на зелёный, горящий автомобилям, едущим по прямой. В этот раз нарушителю удалось проскочить.

Отличились недисциплинированностью и пешеходы. Их движение через проспект Победы и проезд Швейников теперь также регулирует пешеходный светофор. На наших глазах две женщины перебежали проезжую часть на красный пешеходный сигнал прямо перед капотом едущей машины. Но если раньше, когда светофора на перекрёстке не было, автомобилисты были готовы к тому, что на проезжей части может появиться пешеход, то теперь они едут смело. Так что будьте осторожны.

Пешеходы продолжают перебегать дорогу, как будто светофора нет, презрев опасность.Фото: Виктория ТУШКОВА

В целом, кажется, существенно на дорожный трафик эти нововведения не повлияли. А в чём-то и облегчили автомобилистам жизнь: теперь им не нужно пропускать каждого пешехода, как это было раньше.

Улица Благоева

О ситуации на Благоева высказался на личной страничке в соцсети даже депутат Тверской городской Думы Сергей Аксёнов. Он, как и многие другие автомобилисты, не доволен запретом «левых» поворотов.

Улочек, примыкающих к Благоева, много: Фурманова, Ульянова, Украинский переулок и другие. Раньше повернуть можно было на любую из них. Теперь осталась возможность примерно для каждого второго поворота или разворота. В целом, при нормальной дорожной ситуации, проблема невелика.

- Дело привычки, - прокомментировал ситуацию с новой разметкой на Благоева водитель Александр Сорокин. - Люди привыкают к удобству, к тому, что можно повернуть именно на нужную им улицу, отсюда и недовольство.

Левые повороты на Благоева запрещены не везде.Фото: Виктория ТУШКОВА

Но, судя по всему, теперь придётся привыкать к новым правилам и постепенной ликвидации в городе левых поворотов. Мнение госавтоинспекции, которое уже не раз высказывал начальник областного ГИБДД Денис Черных (в том числе в эфире радио «Комсомольская правда» 99,3 FM), остаётся неизменным.

- Это делается в целях безопасности. Работа по уменьшению количества разрешённых левых поворотов в городе продолжится и дальше, - так прокомментировали «КП»-Тверь» данный вопрос в Управлении ГИБДД по Тверской области.

Отсутствующий пешеходный переход на Левитана

Вместо постскриптума хотелось бы обратить внимание тверской госавтоинспекции, а также администрации Московского района Твери на ещё одно место, где недавно поменялась схема движения. Речь о Т-образном перекрёстке улиц Можайского и Левитана.

На улице Левитана, буквально в нескольких метрах от перекрёстка в сторону областного роддома, долгое время существовал обозначенный знаками и зеброй пешеходный переход. Знаки убрали, соответственно, и перехода там больше нет. Он теперь располагается чуть дальше, его прекрасно видно. Но пешеходы, иногда с детьми, продолжают по старой памяти перебегать проезжую часть по оставшейся на месте бывшего перехода зебре. Возможно, благодаря сохранившейся полосатой разметке некоторые просто не понимают, что перехода в этом месте больше нет, и зебру стоит ликвидировать.