Впервые в Твери: джаз из Нового Орлеана

Программу представляет Владимир Боярский.

Грегори Бойд (GregoryBoyd) - американский барабанщик и вокалист, родом из Нового Орлеана. Его голос покоряет зрителя с первой ноты харизмой Кэба Кэлоувея, душевностью Эла Грина и музыкальностью Джимми Хендрикса.

Gregory Boyd

Он исполняет авторские хиты, написанные в лучших традициях афро-американского джаза, фанка, блюза и соула, и добрую старую классику американского джаза, он меняет манеру пения несколько раз за композицию, он даёт ощущение свободной импровизации, он общается со зрителями и приглашает каждого из них стать соавтором его музыки и пропеть душевные песни всем залом, он - это виртуозная вокальная техника и необъятная харизма - всё это Грегори Бойд.

В составе квартета Грегори Бойда:

Владимир Нестеренко - клавиши,

Арк Овруцкий - контрабас,

Джером Гиллеспи - барабаны.

Приобрести билеты можно в кассе ДК (4822) 51-91-89

на сайте kassir.ru

или на koncerttver.ru 30-10-30

Владимир Боярский: «И снова будет джаз!»

Владимир Ефимович Боярский

Тверские любители джаза часто, встречаясь со мной на улице, говорят: «Владимир Ефимович, когда будет снова Ваш джаз?» Вот он начинается! С джаза из Нового Орлеана! 9 ноября в ДК «Металлист» будет концерт Грегори Бойда с его коллегами, друзьями. Можно получить колоссальное удовольствие!

В данный момент я решил вернуться, в некотором роде, к концертной деятельности и предлагаю всем любителям джаза интересную, на мой взгляд, программу джазового квартета с родины джаза Нью-Орлеана, в котором главное лицо - вокалист Грегори Бойд.

Он как раз родился в Новом Орлеане и следует традициям этого джаза. Остальные музыканты - это Джером Гиллеспи, барабанщик, тоже из Америки. Гиллеспи носит фамилию знаменитого американского трубача Диззи Гиллеспи. И он ровня ему - только на барабанах. Также Аркадий Овруцкий - контрабасист, который живет и в Америке, и в Москве. Это очень хороший контрабасист, который, прожив 10 лет в Америке, защитил докторскую диссертацию, брал уроки у лучших контрабасистов мира, записал четыре диска. Таких контрабасистов в России сегодня, может быть, один-два. Еще один музыкант квартета - Владимир Нестеренко, пианист. Он преподает джазовое фортепиано в Российской академии музыки.

Если говорить о туре, это тур, состоящий из концертов в разных городах: Санкт-Петербурге, Москве, в нескольких крупных городах Подмосковья, будет концерт в Белоруссии, на Украине. Это будет хороший тур. Следующий будет в феврале. Но это будет уже другая группа.

Когда музыканты играют в разных составах в разное время - это характерно для джаза. Группа создана именно на проект. Это звезды, музыканты высочайшего класса. Допустим, такой оркестр, как Бенни Гудмена или Дюка Эллингтона, всегда имел постоянный состав. А вот малые составы были разные. Сейчас так принято, чтобы привлекать больше зрителей, - менять музыкантов. Аркадий Овруцкий является инициатором этого проекта, поэтому он и обратился ко мне как к старому другу.

Охарактеризовать музыку, которую они играют, двумя словами достаточно сложно. Они играют все джазовые стандарты, которые во многом зародились в Новом Орлеане, играют их в новой, современной манере. Достаточно интересно, настолько, что даже, когда человек попадает впервые на джазовый концерт, становится поклонником и любителем джаза.

Музыку это можно услышать на Youtube, поэтому тут даже не надо особенно говорить, нужно просто приходить и наслаждаться.

Концерт будет только один день, без повторов. 9 ноября, в субботу, в 18:00. Я специально подбирал максимально удобную концертную площадку и выбрал ДК «Металлист».

Если понравится нашей тверской публике, мы можем проводить и недели джаза, и фестивали, и всё что угодно. Как было в бытность моей работы в филармонии. Так что всё может вернуться!

Мероприятие рассчитано на разную публику. Я считаю, что можно приводить даже детей, с учетом того, что это субботний вечер - два часа можно наслаждаться джазом.

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