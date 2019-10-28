На заседании.На заседании.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
2019-10-28T16:05:56+03:00
Политика

Дума Твери перекроила бюджет и возмутилась возможным банкротством МУП «ЖЭК»

Городской парламент собрался на очередное заседание.
Алина ПЕТРОВА
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Повестку пятничного 48-го очередного заседания народные избранники одолели часа за три. Особых баталий не было.

Разве что заобсуждали доклад городской Контрольно-счетной палаты о деятельности МУП «ЖЭК» в части исполнения муниципальных контрактов по содержанию городских дорог и ливневок в 2018 году. Нарушений нашли на 58 млн рублей.

Помимо не должным образом ведущейся бухгалтерии вскрылись факты, которые потом и вовсе могут привести к банкротству предприятия.

- Состояние неудовлетворительное!

- Какие нужны объёмы, чтобы предприятие было загружено, и какие сейчас? - спрашивали депутаты.

Представители горадминистрации пояснили, что сейчас объёмов на 430 млн рублей, а чтобы показать рентабельность, нужно как минимум на 530 млн рублей.

- Депутаты против банкротства данного предприятия. Мы его будем сохранять. Необходимо в будущем усилить контроль за расходованием средств и выполнением объёмов, - пояснил в разговоре с журналистами по окончании заседания спикер городского парламента Евгений Пичуев.

Ещё из интересного: депутаты приняли в муниципальную собственность земельный участок под строительство детского сада. Даром передать городу землю по улице Левитана, 46 захотела фирма «ЭстейтИнвест».

Решено, что на этом месте появится детсад на 190 мест, в этом микрорайоне он действительно нужен, его планируют построить до конца 2022 года.

- Сегодня в городе остро не хватает образовательных учреждений, и в ближайшие годы мы должны будем открыть две новые школы и два детских сада, - пояснил Евгений Пичуев.

Потом Дума немного подкорректировала текущий бюджет муниципалитета. Так, сокращаются объемы межбюджетных поступлений на 2019 год в общей сумме на 210 млн рублей.

Перераспределены деньги внутри муниципальных программ. В сфере образования нерастраченные остатки оставлены в отрасли: 4,9 млн рублей пойдут на текущий ремонт, закупку мебели, подготовку проектно-сметной документации, на капитальный ремонт кровель и помещений учреждений образования. 890 тыс. рублей за счет межбюджетного трансферта будет направлено на ремонт кровель в трех спальных корпусах загородного лагеря отдыха «Чайка».

рамках программы по социальной поддержке населения 222 тыс. рублей планируется израсходовать на оборудование лестниц при входе в среднюю школу № 9 специальными поручнями и пандусами для удобства людей с ограниченными возможностями.

На 2,4 млн рублей увеличены расходы по программе «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери».

Дополнительные деньги будут направлены на разработку проектно-сметной документации по объектам автомобильной сети города, которые планируются к ремонту в 2020 году в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Кроме того, в рамках трехгодичного бюджета на 2020 год увеличены ассигнования на 4,8 млн рублей на проведение технического обследования шести многоквартирных домой во Дворе Пролетарки, чтобы определить объёмы износа зданий и коммуникаций для дальнейшего проведения ремонта.

На заседании. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

На заседании.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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