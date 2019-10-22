ДойтиДоШколы: В Твери ученики вынуждены добираться на учёбу через пустыри и полуразрушенные дома

Недавно страну потрясла трагедия: убили ребёнка. Девятилетнюю школьницу из Саратова нашли задушенной в гаражах, располагающихся по пути в школу. Над убийцей горожане едва не свершили самосуд. А по всей стране стихийно родилась акция «Дойти до школы», призванная показать, по каким дорогам ходят в школу наши дети и есть ли ещё кому-то дело до их безопасности, кроме родителей.

В Твери путь, по которому дети ходят на учёбу, сняла и выложила в сеть с хэштегом #ДойтиДоШколы Юлия Кузнецова, мама третьеклашки, ученицы школы № 38. В эту школу её дочь, как и множество других детей, добирается из посёлка Первомайский.

На видео - дорога, похожая на просёлочную, скорее даже тропа. По обе стороны - пустыри и жутковатые заброшенные здания с выбитыми окнами, некоторые почти совсем разрушены, какие-то, по всему видно, недавно горели. Везде хлам и обломки досок. Дорога за знаниями больше напоминает репортаж из серии «как умирает село», снятый в какой-нибудь богом забытой деревушке.

Тропа сворачивает на условно асфальтированную дорогу - разбитую и с ямами. Пешеходная зона там отсутствует, а по бокам всё те же полуразрушенные дома. Доступ в них открыт - заходи кто хочешь. До хоть какой-то цивилизации ещё несколько десятков метров. Юлия Кузнецова говорит, что ни за что не отпустит дочку одну идти по этой дороге. Случается, подвозит и других школьников.

По этой дороге ежедневно ходят дети, которых родители не могут отвезти в школу на машине. Фото: Юлия Кузнецова.

- Сегодня отвозила ребёнка вместе с одноклассницей: её родители попросили, сами не смогли, - рассказывает Юлия. - Ежедневно приходится выбирать время, отпрашиваться с работы, отодвигать дела, чтобы детей отвезти или забрать. У кого не получается, пытаются договориться с другими родителями.

А те, у кого машины нет, вынуждены отправлять детей на учёбу пешком. И весь день переживать за них.

Справедливости ради отметим, что к школе можно пройти ещё одним путём, он идёт параллельно той дороге, вдоль Тьмаки. Место дикое: с одной стороны река, с другой - те самые заброшенные дома. Альтернатива так себе.

- Школьники, которых не возят на машине, ходят одним из этих путей. Родители живут в страхе: дойдёт не дойдёт… Тут ещё и собаки бродячие появляются, - продолжает Юлия. - Можно пройти ещё третьей дорогой, через частный сектор. Но этот путь длиннее, и, главное, там нет ни одной пешеходной зоны! По этой дороге как раз и возят детей на машинах.

В школе № 38 разводят руками, говорят, что устали просить чиновников решить проблему.

- Мы неоднократно сообщали об этой ситуации в администрацию Пролетарского района Твери, - сообщила «КП»-Тверь» заместитель директора школы № 38 Валентина Смирнова. - Нам отвечают, что большинство брошенных зданий находится в частных руках и сделать они ничего не могут.

Где-то недалеко от этого места видели бродячих собак. Фото: Юлия Кузнецова.

В администрации Пролетарского района нашей редакции даже ничего объяснять не стали - отправили за комментарием на уровень администрации Твери.

- В этом году один из этих домов по адресу: ул. Спортивная, 3, уже снесён. Дом на Спортивной, 5 также будет снесён до конца года, объявлен конкурс, - прокомментировали ситуацию в администрации города Твери. - По информации администрации Пролетарского района на данном участке есть ещё семь домов, находящихся в ведении муниципалитета. Решение по их сносу будет принято в следующем году, будет рассмотрена возможность сноса в рамках программы реновации. Но остальные дома - частные. Это зона ответственности собственников.

Зона ответственности - понятие, необходимое для взаимодействия в рамках правового поля, тут мы спорить не будем. А ещё границы этой зоны бывают очень удобны, когда мы не хотим даже попытаться решить проблему. Например, договориться с собственниками зданий. Или постараться организовать подвоз детей до школы. Так что благополучие детей, нашего с вами общего будущего, остаётся исключительно в зоне ответственности и ежедневных переживаний их родителей.

Неплохо бы чиновникам вспомнить, что самое главное в этой жизни всё-таки не своды законов и нормативные акты, а наши дети, ради которых мы, собственно, и живём. И, кстати, при желании всё можно решить и сделать очень даже быстро, например улицу или площадь переименовать невзирая ни на что. Но это при желании.