В Твери появится улица Андрея Дементьева и площадь Михаила Тверского

СЕГОДНЯ 16:55 2018-10-10T16:59:17+03:00

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10 октября в администрации города Твери состоялось заседание комиссии по топонимике. Его участники обсудили вопрос о переименовании двух объектов – улицы Володарского, которой предлагается присвоить имя выдающегося поэта Андрея Дементьева, и Советской площади – ее считают необходимым назвать в честь небесного покровителя города Святого Благоверного князя Михаила Тверского. Большинством голосов решение о переименовании было принято.

С предложением о присвоении улице Володарского имени Андрея Дементьева в адрес главы города Твери Алексея Огонькова выступил Международный общественный фонд «Российский фонд мира».

Стихи нашего знаменитого земляка хорошо известны в стране и за рубежом, Андрей Дементьев по праву принадлежит к числу выдающихся современных поэтов. Кроме того, он всегда вел активную общественную работу, возглавлял литературный журнал «Юность» и неизменно был предан Тверской земле. По инициативе Андрея Дмитриевича в Твери был открыт единственный в России Дом поэзии, который при жизни поэта стал центром культурной жизни региона и постоянно являлся площадкой для проведения статусных мероприятий федерального уровня.

Члены комиссии по топонимике отметили большой вклад Андрея Дементьева в развитие Тверской земли и формирование нравственных основ воспитания молодежи, поэтому решение о переименовании улицы Володарского и присвоении ей имени прославленного поэта было принято фактически единогласно. Это тем более символично, поскольку именно на этой улице располагается Дом поэзии, основанный Андреем Дмитриевичем.

– Я как и большинство членов комиссии сердечно поддерживаю эту инициативу. Андрей Дементьев – талантливый поэт и государственный человек. Думаю, назвать улицу в его честь будет правильно, и гости, которые будут приезжать в Тверь, попадая в Дом поэзии, будут знать, что он наш земляк, и что мы гордимся Андреем Дмитриевичем, – прокомментировал почетный гражданин Тверской области Владимир Суслов, который также принял участие в заседании комиссии и выступил в поддержку инициативы об увековечивании памяти Андрея Дементьева.

Учитывая, что на улице Володарского находится ряд жилых домов и административных зданий, на заседании комиссии был отдельно обсужден вопрос необходимости дальнейших действий жителей, прописанных на улице, и расположенных здесь юридических лиц. Как пояснили представители администрации города, при изменении наименования улицы уставные документы юрлиц и паспорта жителей недействительными не станут.

Также на комиссии по топонимике был рассмотрен вопрос об изменении наименования «Советской площади» на «площадь Михаила Тверского». С таким предложением к главе города обратились Тверской городской совет ветеранов и Общество князя Тверского и Великого князя всея Руси Михаила Ярославича. Председатель Общества, заслуженный артист России, почетный гражданин Твери Георгий Пономарев высказал мнение о том, что в год 700-летия подвига Святого Благоверного князя Михаила Ярославича присвоение его имени площади в центре города станет свидетельством сохранения памяти о небесном покровителе Тверской земли и ее истории. За предложение проголосовало большинство участников заседания.

Таким образом, теперь вопрос о переименовании улицы и площади в центральной части областной столицы будет вынесен на заседание Тверской городской Думы. После принятия соответствующего решения ТГД имена земляков, оставивших яркий след в истории Твери и области, будут увековечены в названиях знаковых топонимических объектов.