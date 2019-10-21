Певец, спортсмен, актёр, не женат: участник шоу «Голос» Ринат Альбиков из Твери рассказал о своих увлечениях и планах

Певец Ринат Альбиков, наш земляк, стал участником восьмого сезона ТВ-проекта «Голос». На слепых прослушиваниях, когда наставники шоу делают свой выбор, не глядя на артиста, а только по энергетике, передаваемой его голосом, к Ринату повернулись двое: Полина Гагарина и Сергей Шнуров. А вот Константин Меладзе, напротив, раскритиковал певца за его выбор: Ринат исполнял «Вернись в Сорренто» на итальянском.

- На эту песню у меня уже аллергия. Её так часто поют, что она похожа на какую-то застольную, - заявил Константин Меладзе, добавив, что и исполнение было не лучшим из того, что он слышал.

Однако то, что Ринат Альбиков - персонаж красивый и фактурный, даже Меладзе отрицать не стал. Ну а творчество певца высоко оценили другие наставники.

Ринату предоставили возможность выбрать, к кому в команду он пойдёт. Молодой человек предпочёл Полину Гагарину, хотя перед этим признался в любви к творчеству группы «Ленинград».

- Я ваши диски в юности от родителей прятал, - доверительно сообщил Ринат Сергею Шнурову, лидеру группы.

Шоу "Голос": будущий наставник Рината Полина Гагарина старается вслепую оценить уровень его таланта. Фото: кадр из шоу "Голос", Первый Канал.

«КП»-Тверь» связалась с Ринатом Альбиковым и поговорила о музыке, увлечениях и планах на победу в шоу.

Ринат, которому сейчас 30 лет, родился и вырос в Твери, музыкой занимался с детства. В отличие от многих ребят, отправленных родителями в «музыкалку» без особого желания, душой к музыке прикипел сразу. В этом, говорит Ринат, заслуга его родителей и первой учительницы, Валентины Ивановны Крючок.

Позже начинающий певец закончил факультет музыкального театра ГИТИС. Теперь он поёт оперу, два года работал в известном мюзикле «Призрак оперы», а сейчас выступает с собственным музыкальным проектом «Arriva». Выступают артисты в разных стилях - от классической музыки до эстрадной.

- Кроме музыки, снимаюсь в рекламе, сериалах. Со страстью отношусь к спорту, - рассказал певец о других увлечениях. - С детства занимался греблей, а в 13 лет ушёл в футбол. Играю до сих пор. Хожу в тренажёрный зал, катаюсь на горных лыжах, вообще люблю активный образ жизни. Спорт для меня - очень хорошая привычка, навсегда.

На «Голос» артист решил пойти потому, что это очень популярное шоу, а сегодня для любого певца медийность и узнаваемость - его хлеб.

- Я понял, что уже готов и могу быть интересен людям, - говорит Ринат. – Было рискованно выступать в оперном жанре, учитывая, что среди наставников нет людей от оперы. Но я решил делать то, что я люблю.

Дмитрий Нагиев поздравляет Рината с первой победой. Фото: кадр из шоу "Голос", Первый Канал.

Выбрать Полину Гагарину в качестве наставника Ринату подсказало сердце - именно так певец объяснил своё решение.

- Кроме того, Полина закончила МХАТ, у неё сильный голос, и мне нравится, как она поёт, - добавил Ринат.

Обиды на Меладзе артист не держит, называет произошедшее забавным опытом и даже сетует, что конструктивной критики в словах Меладзе было маловато. Что до итальянской песни, которая так не понравилась знаменитому продюсеру, её выбор был для Рината вполне оправдан. Среди кумиров, творчество которых он уважает более всего, два итальянца: оперные певцы Марио Дель Монако и Франко Корелли, а ещё испанец Хосе Каррерас.

- Ещё люблю Магомаева, Пугачёву, особенно раннее творчество. И британскую группу «Muse». «Ленинград» тоже очень люблю, на шоу я не соврал, - рассказал певец. - Их музыка даёт хороший энергетический заряд. Вообще стараюсь слушать всё, чтобы идти в ногу со временем.

И напоследок о том, что наверняка терзает всех поклонниц: певец не женат.

- Мои родители очень мечтают, чтобы я поскорее создал семью, - признаётся Ринат. - Я ничего не имею против, но считаю, что жениться надо обязательно по любви, исходя от желания своего сердца.

Что касается планов на проекте, Ринат сказал, что прежде всего хочет достойно показать себя, а возможно, и открыть с новых сторон.