2019-10-19T21:09:15+03:00
Звезды

Житель Твери Ринат Альбиков стал участником шоу "Голос"

Это уже восьмой сезон популярного ТВ-шоу
Виктория ТУШКОВА
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Ринат Альбиков из Твери на шоу "Голос". Фото: шоу "Голос" / The Voice Russia, 1 канал.Ринат Альбиков из Твери на шоу "Голос". Фото: шоу "Голос" / The Voice Russia, 1 канал.
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Тверичанин Ринат Альбиков стал участником восьмого сезона ТВ-проекта "Голос". На слепых прослушиваниях (это публичный отборочный этап конкурса) Ринат исполнил две песни: «Вернись в Сорренто» и «Luna mezz'o mare».

Ринату 30 лет. Одному из наставников шоу, лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову, Ринат признался, что в юности прятал диски с записями «Ленинграда» от родителей. Другой наставник, Константин Меладзе, назвал Рината красивым и фактурным персонажем, хоть и не одобрил его выбор песенного материала.

К кому в команду попал Ринат - смотрите:

Ринат Альбиков. Вернись в Сорренто - Слепые прослушивания - Голос - Сезон 8. Автор видео: Голос / The Voice Russia.Ринат исполняет песни Вернись в Сорренто и Luna mezz'o mare.

ИСТОЧНИК KP.RU

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