Помощь не пришла: Дедушка-грибник умер в лесу под Тверью с телефоном в руках

На днях в лесу под Тверью обнаружили тело погибшего 67-летнего грибника, найти которого не могли больше месяца. Самое ужасное в этой трагической истории: пожилой мужчина умер с телефоном в руках, не дождавшись спасателей. Таким его и нашли две женщины, которые по совпадению, тоже пошли в лес и тоже заблудились.

Выкладывать сообщение о погибшем очень сложно. Но порой это сделать необходимо, чтобы выразить всё отчаяние случившегося. Именно об этом и говорится в посте одного из волонтеров тверского поисково-спасательного отряда «Сова» Инны Крафчик.

- Не всегда все посты своевременно пишутся. Не всегда посты выкладывают по завершению ПСР (поисково - спасательных работ). Да, не всегда мы можем продолжать поиск до логического завершения: НЖ (найден,жив) или НП (найден, погиб). Мы в силу времени, приоритетов или иных причин можем завершить поиск так и не поставив точку в поиске.. Так бывает... Так вот посты... Они пишутся тогда, когда есть силы или когда ты уже готов...

Трагедия этой истории заключается в том, что 67-летний Вячеслав Григорьевич Ткаченко был опытным грибником. Лес любил и не боялся его, более того, знал, что с собой нужно всегда брать телефон. И взял в тот роковой день 3 сентября, когда поехал на автобусе к деревне Ивановские горки Калининского района.

Когда дедушка понял, что заблудился и не может найти дорогу, то тут же сообщил об этом родным. На следующий день к поиску подключились волонтеры «Совы». Вячеслава Григорьевича искало более 80 волонтеров, сотрудники МЧС, аварийно-спасательная служба.

- Огромные торфяные разработки, болота и леса вокруг, несколько суток поисков... Квадроцикл, квадрокоптер, лисы (пешие группы), болотоход, привлечение пожарных частей... Мы не смогли... - признается опытный поисковик. - Ну по разным причинам: не дошли, не докричали, я, как координатор поиска, не так поставила задачи, наконец, понимание родными, что человека уже нет в живых... Все это приостановило поиск...

Узнать о судьбе погибшего удалось более чем через месяц. В том же районе заблудились женщины, наткнулись на тело и поспешили выбраться с этого злополучного места. Им это удалось. После своего спасения, они попросили родственников сообщить о страшной находке. Благодаря этой информации, тело и удалось обнаружить и передать родственникам для достойного прощания.

Однако волонтеров, каждый день выезжающих на поиски людей, не отпускает эта история... Мучает тот факт, что в 21 веке, когда техника позволяет многое, найти человека даже с телефоном в руках порой невозможно.

- Есть одна большая обида, непонимание, да хочется уже просто взвыть от всего этого! - делится со всеми Инна Крафчик. - Он успел сказать, что он заблудился! Человек был жив! Но к нам пришла заявка, когда у него не было сети, слышите, просто не было сети!? Я не знаю кому кричать, кому стучать, и вместе со мной не знают все поисковые отряды. Я писала "21 век позволяет". Не позволяет законодательство... Сколько еще людей должны умереть с телефонами практически в руках, чтобы законодательство совпало с возможностями нашего века?!! Я когда-то хочу получитьна это ответ. Что наша страна была в состоянии спасти людей, имея на это все возможности уже сейчас!

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