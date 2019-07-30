Грибы манят: В июле спасательные операции в лесах Тверской области проходили каждый день

Два месяца лета позади, а значит, пора подвести определенные итоги. А они говорят сами за себя.

Многочисленные фотографии лесного изобилия в соцсетях говорят о том, что «тихая охота» по-прежнему занимает одно из первых мест среди досуга жителей Тверской области. К сожалению, из-за любви к грибам и ягодам люди порой забывают о самом главном – безопасности.

Об этом говорят цифры.

- На 30 июля этого года у поисково-спасательной группы аварийно-спасательной службы Тверской области было совершено 30 выездов в лес. Для сравнения, в июне их было около 10. Только за прошедшие выходные искали потерявшихся грибников три раза, - рассказали "КП-Тверь" в ГУ МЧС Тверской области.

Также спасатели сообщают, что за помощью к ним обращаются не сами потерявшиеся, а их родственники. Причина этого заключается в том, что «потеряшки» забывают или нарушают элементарные правила безопасности. Так, они не учитывают, что лес меняется каждый год и даже излюбленные места зарастают травой или кустами, не берут с собой компас и телефон, идут в лес, несмотря на плохое самочувствие, часто надевая камуфляж вместо яркой одежды. Всё это не помогает им выйти быстро из леса. Всё это затрудняет и их дальнейший поиск.

Все это и приводит к печальным последствиям. Так, обнаруженная через два дня в лесу Старицкого района 86-летняя Галина Козырева, все-таки скончалась в больнице от переохлаждения.

В июле в Тверской области было совершено 30 выездов в лес. Фото: ДВРПСО МЧС Росии

НЕВИДАННЫЕ УРОЖАИ

А грибов между тем меньше не становится. Об этом все также говорят результаты «тихой охоты», которыми продолжают делиться тверичане на своих страничках в соцсетях. И если царь-грибами в наших, не особенно рекордных по урожаям местам, уже удивить сложно, то некоторые факты все-таки наводят на мысль, что с природой этим летом что-то не так.

Например, очевидцы говорят, что город вдруг вспомнил о том, что он когда-то был лесом, а потому грибы стали расти не только в парках, но и у подъездов домов.

Что уж тогда говорить о дачных участках. На днях вышел 80-летний Владимир Нюхляев воздухом подышать, глядь, а у дома гриб. И еще один. И еще… Вот так вместе с дочкой и собрал маслят и подберезовиков огромную корзину. И все это, повторюсь, вокруг дачного домика, даже в лес идти не пришлось.

- Семья в шоке, я в шоке, но все мы счастливы. И на жарку хватило, и на суп, и заморозили немного, - смеется Владимир Нюхляев.

Владимир Нюхляев собрал урожай грибов прямо у дачного домаФото: Ирина ТАРАСОВА

ГРИБЫ – НЕ ЯБЛОКИ

Такие внезапно щедрые урожаи привели к появлению слухов, что к сентябрю грибов не останется. Мол, все запасы иссякнут, и природа не успеет восстановиться на повторный урожай. Однако специалисты успокаивают.

- Грибы в городе растут каждый год. Надо же им где-то расти. У нас, в Ботаническом саду, например, летом всегда можно найти шампиньоны, моховики, опята. Так что это совершенно обычное явление. Вот если бы у подъездов появились подосиновики и белые грибы, тогда это было бы сенсацией. А так нет, - комментирует директор Ботанического сада ТвГУ Юрий Наумцев. - "Дачный урожай" вашего знакомого тоже нельзя назвать чудом. Споры же переносятся и ветром, и с почвой. Просто в этом году оказалось много плодовых тел. Тем более сейчас такой сезон - тепло и влажно. А это идеально для грибов.

Но надо помнить, что растут они волнообразно, а значит через какое-то время обязательно будет спад. Но это ни в коем случае не означает, что сентябрь у нас будет без грибов. Действительно, грибы появились раньше срока, но в этом году все идет с опережением. Причина проста: была достаточно ровная зима, классическая весна, затем жаркий июнь и влажный июль. И, конечно, надо понимать, что грибы это вам не яблоки: на микоризе плодовые тела могут образовываться достаточно долго, если есть подходящие погодные условия. Вспомните, как выращивают шампиньоны или вешенки. Если бы это было разово, то бизнес бы заглох. А грибы - это всегда долго, упорно и постоянно.