В ландшафтном парке "Тьмака" в Твери монтируют верёвочный парк

СЕГОДНЯ 11:05 2018-10-25T11:05:25+03:00

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В Твери продолжаются работы по благоустройству трех зон отдыха. Речь идет про сквер на улице Артюхиной, аллею Славы в Мамулино и ландшафтный парк «Тьмака». Все территории приводят в порядок в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

Работы на всех участках должны быть завершены к концу ноября.

В администрации Твери сообщили, что в сквере на улице Артюхиной до конца месяца специалисты установят фонари, а с ноября начнется сборка лавочек.

На аллее Славы ведётся подготовка основания под укладку брусчатки на пешеходных дорожках и под асфальтирование велодорожек. Уже залиты асфальтобетоном площадки под спортивный комплекс и детский игровой городок.

В ландшафтном парке начат монтаж верёвочного парка.

Работы на объектах производятся исключительно те, которые по нормативам можно вести при влажной погоде.