Муниципальные квартиры-призраки и оплата капремонта частникам за счёт бюджета Твери

Доклад контрольно-счетной палаты Твери «Анализ эффективности использования муниципального жилищного фонда города Твери в 2017 и 2018 годах» был озвучен на заседании Городской думы 27 сентября.

В деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление муниципальным жилищным фондом» (МКУ «УМЖФ»), которое занимается учетом и ведением реестра жилищного фонда, аудиторы обнаружили нарушения на 33 млн. 100 тыс рублей.

На фоне болезненных вопросов повестки, касавшихся пуска тепла и передачи бывшего автопарка МУП «ПАТП-1» в собственность региона — доклад этот парламентариев, можно сказать, добил.

Депутаты предложили по итогам доклада оценить работу главы Твери Алексея Огонькова неудовлетворительно. Он, кстати, присутствовал на заседании (а это большая редкость), но предпочитал отмалчиваться.

Вопрос про "неуд" главе города был поставлен на голосование. До вынесения положительного решения не хватило одного голоса.

Так из-за чего же так разнервничались депутаты?

Приводим тезисы из доклада аудиторов:

1. МКУ «УМЖФ» не составляло списки муниципальных многоквартирных домов на капитальный ремонт и не проводило экспертизы технического состояния строений.

2. В реестре муниципальной собственности есть жилые помещения, площадь которых не соответствует информации, отраженной в свидетельствах о государственной регистрации права.

3. Сведения о количестве и площади объектов муниципального жилищного фонда, учитываемых МКУ «УМЖФ» и Департаментом управления имуществом, между собой имеют расхождения:

- в реестре муниципальной собственности города Твери числится на 71 объект муниципального жилищного фонда больше, чем учтено МКУ «УМЖФ»;

- общая площадь учтенных в реестре муниципальной собственности города Твери объектов муниципального жилищного фонда больше на 1 616,9 кв.м, чем учтено МКУ «УМЖФ».

4. Из 8 464 жилых помещений (квартиры, комнаты и жилые дома) находящихся в реестре муниципальной собственности города Твери право муниципальной собственности зарегистрировано только на 1 034 жилых помещения - 12,3 %. А это грозит бесконтрольным изъятием из муниципальной казны города жилых помещений в частную собственность, что можно расценивать как коррупционный фактор.

5. 55 жилых помещений на момент оплаты взносов в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области уже не являлись муниципальной собственностью города, так как перешли в частные руки. А Департамент ЖКХ эти взносы оплатил, хотя делать этого не должен был, и нанёс урон городской казне на 75 тыс. 450 руб.

6. МКУ «УМЖФ» провело капитальный ремонт квартиры по адресу: Тверь, ул. Маршала Буденного, д. 6, кв. 24, за счет средств бюджета города Твери, тогда как часть указанной квартиры находится в частной собственности. А это нецелевое расходование средств и урон бюджету города на 300 тыс руб.

7. МКУ «УМЖФ» не должным образом осуществлен контроль за расчетом по оплате взносов на капремонт по муниципальным жилым помещениям в многоквартирных домах.В результате Департамент ЖКХ оплатил за общие площади жилых помещений, большие чем числятся в реестре муниципальной собственности. Общая сумма переплат за 2017 и 2018 годы по 20 жилым помещениям составила 12 тыс. 470 руб.

8. Учреждение при проведении внутренней экспертизы по приемке оказанных услуг ООО «ЕРКЦ» не проконтролировало начисление платы занаем жилья с применением дифференцирующих коэффициентов, а также сверку реестра начисленной платы по жилым помещениям с реестром жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности Твери — убыток бюджета города составил 167 тыс. 780руб.

9. Учреждение не направляло в жилищный отдел администрации города сводные реестры жилых помещений и свободных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности. Аудиторы обнаружили 218 приватизированных квартир, которые ранее не отражались в реестре учреждения.

10. МКУ «УМЖФ» в 2017-2018 не проводило проверку технического состояния многоквартирных домов и не составляло титульные списки муниципальных многоквартирных домов, подлежащих капремонту и реконструкции.

11. Аудиторы выехали на проверки муниципальных помещений и обнаружили, что:

- два помещения специализированного муниципального жилищного фонда свободны, находятся в неудовлетворительном техническом состоянии и требуют проведения текущего ремонта (замена линолеума, оклейка обоев, ремонт сантехники и т.д.);

- в двух помещениях, учтённых как свободные помещения, в которые отсутствует доступ по причине отсутствия ключей от входных дверей, самовольно проживают граждане;

- в трех отремонтированных помещениях найдены недостатки по качеству работ (пластиковые окна требуют регулировки механизмов, сантехническое оборудование плохо закреплено, стыки на линолеуме не сварены, входная дверь плохо закрывается);

- в здании по адресу: Тверь, б-р Шмидта, д. 4, отсутствуют крыша и остекление, часть стен повреждена пожаром, техническое состояние находящихся в здании жилых помещений неудовлетворительное, а ограждений, запрещающих приближаться к зданию нет.

12. Учреждение не осуществляло ведение бухгалтерского учета по начислению платы за найм плательщикам.

13. В МКУ «УМЖФ» отсутствовало ведение бухучета имевших место фактов хозяйственной жизни (не отражены данные о начисленных и взысканных суммах средств с должников через суд, пеней и штрафов), в следствие чего по одной из статей искажение данных составило 1 млн 971 тыс руб.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Избирательная принципиальность

«КП»-Тверь» два года назад внимательно следила за историей милиционера, ветерана двух чеченских войн Анатолия Яковлева. Его вместе с семьёй выселили из муниципального жилья, не предоставив ничего взамен.

Аргументация была законная — жильё муниципальное, документы на жилплощадь оформлены неверно, права проживать в квартире нет, и былые заслуги тут ни при чём.

Тогда можно было подумать, что чиновники так строго блюдут букву закона. Сейчас же, следуя из изложенного выше, можно предположить, что там был конкретный коррупционный интерес, да принципиальность, возможно, была исключительно избирательной.