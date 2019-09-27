2019-09-27T19:32:19+03:00
Политика

Гордума Твери чуть не поставила «неуд» главе города, осталась недовольна пуском тепла и отдала автопарк области

В городском парламенте прошло очередное заседание
Татьяна РУМЯНЦЕВА
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На заседании.На заседании.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
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Грузные «конкретного» вида мужчины сидели на диванчиках перед залом заседаний в думе. Тихо переговаривались. Сетовали, что трансляцию с экрана на входе в зал не слышно. Просили посмотреть листок с повесткой. Вздыхали, мол, бизнес летит к черту. Это владельцы маршруток. Сегодня в думе рассматривают вопрос, косвенно касающихся их - передача бывшего автопарка МУП «ПАТП-1» в собственность региона. В феврале 2020-го должен заработать новый региональный оператор «Транспорт Верхневолжья». Здание, видимо, передадут ему. В новой автотранспортной модели для них нет места...

Но революции не случилось. Не пошли маршрутчики к парламентариям с вопросами. Молчаливой тучей просидели на диванчиках. Да и что брыкаться - региональный закон о создании оператора ведь уже принят. Это понимали и депутаты. Но...

Они же парламентарии: много спорили и критиковали. Сначала их не устроил отчёт горадминистрации по ремонту дорог и пуску тепла. Задавали неудобные докладчику первому замглавы Твери Алексею Жучкову.

У него выходило, что все идёт по плану. И с теплом на 99 процентов все хорошо и дороги ремонтируют. Но депутаты думали иначе.

«Мы сейчас примем доклад, так нас раскритикуют жители, вы говорите, что в детских учреждениях тепло, но есть и те, где не топят,»- замечали они.

Некоторые депутаты отражали повестку онлайн в соцсетях.

Вот депутат Вадим Дешевкин выложил пост: « Первый заместитель главы администрации города Твери ответственно заявил, что 2 октября все жители Южного будут подключены к горячему водо и теплоснабжению» - так сразу посыпались комментарии с «полюсов холода»: «Детсад бы 151 подключили бы. Холодильник там жуткий».

Потом был доклад Контрольно-счетной палаты города. Здесь провели проверку использования муниципального жилищного фонда, вскрыли многочисленные нарушения законодательства, включая нецелевое использование средств.

Депутаты зашумели и предложили по итогам доклада оценить работу главы Твери Алексея Огонькова неудовлетворительно. Он, кстати, присутствовал на заседании, но предпочитал отмалчиваться. Вопрос был поставлен на голосование.

До вынесения «неуда» не хватило одного голоса.

Но вернёмся к «вишенке на торте» в повестке - вопросу по передаче в госсобственность автобусного парка на Шишкова, 92.

Замминистра транспорта региона Сергей Верхоглядов показал картинки плачевного состояния передаваемого имущества. Агитировал за передачу.

Депутаты заупрямились, заобсуждали. Тем более, что профильный комитет вынес по этому вопросу отрицательное заключение. Депутатов волновало, что уж больно много всего передают в госсобственность в последнее время, так и самим ничего не останется.

«Это очередной передел рынка. Вы убили трамвай, непонятно, что с троллейбусами. Сейчас хотите наводнить город пятьюстами большими автобусами. Весь мир переходит на экологический транспорт, а мы - наоборот. Кого за руль посадите? Тех же мигрантов, что и сегодняшние маршрутчики? - спрашивал у докладчика депутат Дмитрий Фадеев.

Коллег его так же интересовало: а что это за две невнятные ооо-компании, владеющие в разных долях пакетом из 49 процентов акций нового регионального оператора «Транспорт Верхневолжья»? ( контрольный пакет в 51 процентов принадлежит региону). Почему не обсудили этот вопрос с горожанами? Почему депутатов нет в рабочей группе по этому вопросу?

Депутат и бывший прокурор Юрий Фролов осадил полемизирующих коллег, растолковав, что закон региональный о создании единого оператора по перевозкам уже принят. Так что дискутируй, не дискутируй - ничего не изменится. Чуда не случилось - пообсуждав ещё немного, дума передала территорию муниципального автотранспортного предприятия в собственность региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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